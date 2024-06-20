Европейские страны-заказчики согласны подождать.

ЗРК Patriot. Фото из открытых источников

Киевские политики во главе с Зеленским по-прежнему продолжают требовать от коллективного Запада всё новых поставок зенитно-ракетных систем Patriot, мотивируя это тем, что только американские комплексы якобы в состоянии перехватывать российские баллистические ракеты. При этом, выдвигая свои требования, Киев порой демонстрирует просто какие-то фантастические аппетиты.

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Зеленский ещё в марте 2024 года заявлял, что для того чтобы прикрыть небо над индустриальными районами незалежной, ему необходимо всего пять комплексов Patriot, а лучше семь. Но уже спустя месяц глава киевского режима заговорил о том, что Украине необходимо 25 таких комплексов (батарей) по 8 пусковых установки в каждой. При этом озвученная на тот момент потребность составила ровно четверть всех систем данного типа, стоящих на вооружении США и их союзников. А по цене... Достаточно только отметить, что каждая батарея Patriot обходится в 1 миллиард долларов, а каждая ракета-перехватчик стоит от 2 до 4 миллионов в зависимости от модификации.

Сам Вашингтон Киеву помочь никак не может, поскольку у американской армии самой нет необходимого количества "Пэтриотов" для создания хоть сколько-нибудь адекватного противовоздушного зонтика в регионах присутствия. Конечно, можно такие системы изготовить, но скорость их производства очень невысока. Именно по этому Вашингтон долго оказывал давление на своих европейских союзников, чтобы те поделились с Киевом имеющимися у них системами Patriot.

Желающих на это дело особо не нашлось. В европейских столицах справедливо решили, что нечего ослаблять свою собственную ПВО. Кроме того, там поняли, что взамен переданных Киеву систем они вряд ли что получат. Самыми слабыми оказались Германия, которая добровольно согласилась передать третий по счёту батарейный комплект Patriot, и Румыния. Последняя согласилась "пожертвовать" Украине одну из имеющихся у неё батарей. При этом до сих пор остаётся непонятным, что Штаты пообещали взамен и выполнят ли они свои обещания.

Но и это ещё не всё. Похоже, что в Вашингтоне решили идти до конца в плане обеспечения Киева современными средствами ПВО. Британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что США решили приостановить реализацию всех действующих заказов на зенитно-ракетные комплексы Patriot для того, чтобы перенаправить готовое вооружение в зону конфликта, на Украину.

"Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты. <...> Системы, предназначенные для других стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру", – говорится в публикации газеты.

Среди стран, которые ещё не получили заказанные системы Patriot значатся Польша, Германия, Испания и Румыния.

О планах задержать поставки комплексов покупателям президент США Байден говорил ещё неделю назад. Поставки будут отложены до тех пор, пока не будут удовлетворены потребности Украины. Байден заявил, что страны-покупатели согласились с таким решением.