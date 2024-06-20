Среди высокоточных авиационных боеприпасов прибыло.

На начало Специальной военной операции в распоряжении ВКС России не было никаких планирующих бомб. Оперативно-тактическая авиация наносила удары по объектам противника ракетами и авиационными бомбами. Но суровая действительность заставила адаптироваться. Необходимо было недорогое, мощное и эффективное средство для поражения укреплений, техники и живой силы ВСУ без входа в зону действия их ПВО. Это с учётом того, что коллективный Запад стал усиленно "накачивать" Украину достаточно современными зенитно-ракетными комплексами. И ВКС России получили такое средство. Ими стали классические свободнопадающие фугасные авиационный бомбы, на которые стали ставить универсальные модули планирования и коррекции (УМПК).

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Сначала это были 250-килограммовые ФАБ-250, затем к ним добавились ФАБ-500, способные преодолевать до 60 километров. Позднее российские конструкторы научили летать на большие расстояния и бомбу ФАБ-1500. Однако последняя является не самой крупной бомбой в арсенале ВКС России. Самой крупной из доступных обычных фугасных бомб является ФАБ-3000.

И такая бомба дебютировала в зоне боевых действий. Разумеется, не простая "фугаска", а оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"ВКС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. Удар нанесен по пункту временной дислокации противника в населенном пункте Липцы Харьковской области", – сказал собеседник агентства.

Телеграм-канал Fighterbomber опубликовал видео первого боевого применения этого боеприпаса. В качестве дебютной цели был выбран трёхэтажный дом, который ВСУ использовали в качества ПВД. Как сообщается, прямого попадания в цель не получилось. Но отмечено, что это первое в мире применение корректируемой бомбы такого калибра. При этом отклонение по курсу составило всего десяток метров, что очень хорошо даже для управляемого боеприпаса. Радиус сплошного поражения у бомбы ФАБ-3000 составляет 230 метров, а образовавшиеся при взрыве осколки сохраняют свою убойную силу на дистанции 1240 метров.

Таким образом, российские военные получили на вооружение ещё одно мощное и очень эффективное средство поражения. При этом бомба ФАБ-3000 с УМПК значительно дешевле ракеты к оперативно-тактическому комплексу "Искандер". И запас таких фугасных бомб имеется. Кроме того, о запуске массового производства ФАБ-3000 было заявлено ещё в феврале 2024 года.