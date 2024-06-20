Американские законодатели придерживаются того, что только Штатам можно проектировать роботизированных бойцов.

Китайский робот-собака ведёт огонь из штурмовой винтовки. Скриншот видео канала CCTV

Современный военный конфликт высокой интенсивности не возможен без широкого применения различных дронов: воздушных, наземных и морских. Это наглядно продемонстрировали события на сопредельной России территории.

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Особого успеха в развитии роботизированных беспилотных систем, способных повлиять на исход общевойскового боя, добился Китай с его мощной индустриальной базой. И этот факт очень сильно стал беспокоить американских законодателей. Кстати, в стратегии национальной безопасности США именно Китай в открытую назван главной угрозой Штатам.

Как сообщает профильный ресурс Defense News, Конгресс США сильно обеспокоен тем, что роботы-собаки, вооружённые пулемётами, выйдут на поле боя. В ходе недавних дебатов по законопроекту об оборонных расходах законодатели Палаты представителей потребовали от Министерства обороны США произвести оценку использования Китаем роботов-собак с винтовками в будущих конфликтах.

Данный вопрос привлёк внимание широкой общественности после того, как китайские военные продемонстрировали свои четвероногие роботизированные платформы в ходе недавних учений с армией Камбоджи.

На видео, опубликованном государственным телевидением Китая, представлен 50-килограммовый робот, похожий на собаку. Робот несёт на себе автоматическую винтовку и ведёт из неё огонь. Представитель командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) заявил, что робот, способен выполнять множество задач автономно, поэтому может стать новым участником городских боевых операций.

Defense News сообщает, что "война дронов" не нова для вооруженных сил США и армий стран-союзниц. Те же американские военные уже много лет экспериментируют с роботами-собаками, предназначенными для разведки и поддержки подразделений. Но идея о роботизированной версии лучшего друга человека, который способен "стрелять и в американских солдат", побудила членов Палаты представителей потребовать от министра обороны расследовать "угрозу, которую такое использование представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов".