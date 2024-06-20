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crazycat21
Россия готовится к созданию атомных подводных лодок нового поколения
В настоящее время ВМФ России получает АПЛ четвёртого поколения. Есть задел и по пятому.

Фото: mil.ru

Российский подводный флот традиционно всегда находится на высоте. Это признают даже всевозможные западные эксперты и аналитики. Они справедливо утверждают, что даже очень трудные последние десять лет прошлого столетия не помешали стране сохранить свой подводный флот. А сейчас отечественный подплав находится в стадии своего возрождения и постоянно получает новые современные корабли. 

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В составе флота уже находятся несколько атомных подводных крейсеров проекта 955 "Борей" (955A "Борей-A") и несколько атомных многоцелевых субмарин проекта 855 "Ясень" (855 "Ясень-М"). Кстати, к последним относится АПЛ "Казань", которая недавно посетила Кубу в составе отряда кораблей ВМФ России. Даже эксперты из США называю АПЛ данного проекта самыми опасными в мире. И "Бореи" и "Ясени" – это атомоходы четвёртого поколения. Но, как говорится, нет предела совершенству.

Россия готовится к созданию атомных подводных лодок следующего, пятого поколения. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. 

Адмирал предупредил об угрозе применения силы в отношении России, в том числе с океанских и морских направлений. 

"Военные опасности могут перерастать в военные угрозы, связанные с преднамеренным разжиганием военных конфликтов по периметру границ нашей Родины и их использованием для провоцирования резкого обострения межгосударственных отношений, и созданием условий для применения военной силы против РФ, в том числе с океанских и морских направлений", – сообщил главком ВМФ России в своей колонке в издании "Флот-2024".

Однако Россия готова к новым вызовам и намерена модернизировать флот. В ходе Международного Военно-морского салона "Флот-2024", проходящего в Кронштадте, главком подчеркнул, что в настоящее время идёт обновление подводного флота с атомных субмарин третьего поколения на четвёртое. Но и это ещё не предел, поскольку впереди пятое поколение АПЛ. 

"Несомненно, эти работы проводятся, мы всегда думаем о будущем, и задел атомных подводных лодок реализуется уже сейчас. Несомненно, это задел пятого поколения атомных подводных лодок", — заявил он.

Ранее адмирал Александр Моисеев сообщил, что в 2024 году состав флота пополнят полсотни различных вымпелов, из них кораблей – 12 единиц. Основные – корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки. 

#новости #армия #оружие #флот #корабли #подводные лодки #апл #ясень #флот-2024 #борей
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