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crazycat21
В Польше предложили заминировать границу с Россией
На эту тему высказался экс-министр обороны страны Мариуш Блащак.

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: соцсети

В странах западной коалиции продолжают нагонять антироссийскую истерию. В этом деле традиционно преуспевают республики Прибалтики, которые, если верить заявлениям их политиков, чуть ли не в одиночку обороняют весь восточный фланг НАТО, и Польша.

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В Варшаве не перестают мечтать о возрождении "великой" Польши, той, которая простирается о моря до моря. Конечно, такие мечты из области фантастики, однако геополитические амбиции польских политиков никуда не деваются. И не важно, какая партия в стране формирует парламентское большинство и выдвигает главу правительства. В частности, ещё осенью в стране прошли выборы в Сейм, по результатам которых был сформирован новый кабинет министров во главе с премьером Дональдом Туском. Результат? Результат не изменился, достаточно жёсткая антироссийская риторика никуда не делась. А всё потому что от перемены мест слагаемых сумма остаётся неизменной. Да и бывшие члены польского правительства, ныне находящиеся в оппозиции, продолжают задавать тон.

Так, в Польше предложили заминировать границу с Россией. С таким предложением выступил бывший министр обороны страны, а ныне депутат сейма от оппозиционной партии "Право и справедливость"(ПиС) Мариуш Блащак. Он занимал пост главы оборонного ведомства Польши с 2018 по 2023 годы.

Своё заявление политик сделал в ходе пресс-конференции, которая велась на странице партии ПиС в одной из социальных сетей. 

"В рамках программы по укреплению восточной границы власти должны выйти из Оттавской конвенции", – заявил Блащак. 

Оттавская конвенция о запрещении производства, накопления,  распространения и применения противопехотных мин была подписана в 1997 году. В силу она вступила с 1 марта 1999 года. Конвенцию подписали 164 государства мира, включая Польшу. Россия эту конвенцию не подписывала, как и некоторые другие страны: Вьетнам, Индия, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Пакистан, Сингапур, США и Южная Корея. Все эти страны оставили за собой право выпускать противопехотные мины. 

Теперь, согласно предложению господина Блащака, Польша должна выйти из подписанного соглашения о запрете противопехотных мин. Зачем? Да затем, чтобы эти мины расставить на границе с Калининградской областью России. 

При этом в конце мая текущего года глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его страна не намерена производить установку противопехотных мин на границах с Россией и Белоруссией в рамках реализации программы "Восточный щит". И Варшава не планирует выходить из Оттавской конвенции. 

Предложение бывшего польского министра обороны сделано, вероятно, исключительно ради пиара, с расчётом на далёкую от военного дела публику. Потому что если даже произойдёт невероятное, а именно то, о чём так любят толковать некоторые польские деятели, и Вооружённые силы РФ вступят в прямое военное столкновение с польской армией, то у России есть достаточно средств, для которых минные поля с "противопехотками" не являются помехой. 

#новости #политика #оружие #нато #польша #граница #мины
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