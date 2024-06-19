Модернизационный потенциал танка по-прежнему не исчерпан.

Танк Т-72Б3М. Фото: Минобороны РФ

Танк Т-72 был принят на вооружение Советской армии в далёком 1974 году. Таким образом, в настоящее время эта грозная боевая машина отмечает свой пятидесятилетний юбилей. За свои полвека боевой службы этот танк прошёл не один десяток конфликтов различной интенсивности. И он по-прежнему в строю.

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Очень хороший танк. Кстати, именно он является непосредственным предком современного Т-90М "Прорыв", который по праву признан лучшим основным боевым танком в мире. Основным недостатком базового Т-72 на момент его появления считается недостаточное бронирование, адекватное лишь в лобовой проекции боевой машины. Но T-72, несмотря на свой столь почтенный возраст, до сих пор не исчерпал своего модернизационного потенциала. Все машины данного типа, которые поставляются в войска постоянно совершенствуются с учётом боевого опыта, полученного в ходе Специальной военной операции.

Стало известно, что танк Т-72 получил улучшенную всеракурсную защиту. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Конструкторы повысили защищённость танка за счёт установки элементов модульной и динамической защиты, а также рамной конструкции, которая прикрывает верхнюю полусфера танка. В войсках такая конструкция известна как "мангал". ТАСС приводит выдержку из патента:

"Полезная модель позволит повысить всеракурсность защиты и повысить ее противокумулятивную стойкость. Технический результат – повышение защищенности танка, повышение пожаробезопасности", – говорится в документе.

На сегодняшний день самой совершенной версией этого танка является Т-72Б3М. Это глубокомодернизированный вариант базовой машины. Т-72Б3М получил новый дизельный двигатель B-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил, коробку-автомат, улучшенную систему управления огнём, прицел с лазерным дальномером и современные средства связи. Защита танка усилена противокумулятивными решётчатыми экранами и блоками динамической защиты "Реликт".