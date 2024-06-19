У России есть партнёры в Азии и Латинской Америке, с которыми постоянно "предметно" прорабатывается ситуация в сфере безопасности.

Сергей Рябков. Фото: ТАСС/МИД РФ

Некоторое время назад страны коллективного Запада друг за другом стали выдавать Украине "разрешение" на использование иностранного оружия для нанесения ударов в глубине территории России. Разумеется, что такой должен был вызвать ответную реакцию в Кремле. И она последовала.

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Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств заметил, что Россия обдумывает ассиметричный ответ на этот шаг. Глава государства дал понять, что Россия может поставить своё дальнобойное вооружение в те регионы мира, откуда могут быть нанесены чувствительные удары по странам Запада, поставляющим Украине оружие.

Что это за регионы? На этот вопрос в достаточно объёмном интервью агентству ТАСС ответил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, эскалационный курс альянса очевиден. Самопровозгласивший себя ядерным альянсом, этот натовский междусобойчик начинает бряцать оружием все больше и больше. Мы должны не риторически реагировать, не откликаться буквально на каждый сигнал из Брюсселя или из какой-то еще натовской столицы, а планомерно работать по своей повестке дня, в том числе укреплять собственную безопасность, в том числе делать это с использованием военных средств, не исключая и ядерный компонент. Всему этому уделяется приоритетное внимание", – сказал Сергей Рябков.

Также заместитель главы внешнеполитического ведомства страны добавил, что России приходится действовать именно таким образом, поскольку западные "господа" понимают только язык силы.

"Безусловно, и в Азии, и в Латинской Америке есть наши ближайшие партнеры, с которыми ситуация в сфере безопасности отрабатывается предметно, не только на уровне обмена оценками. Это будет происходить и дальше, но делать мы это будем при полном уважении и к их суверенному выбору, и к тем обязательствам, которые наши партнеры несут в рамках других международных договоров, включая те, стороной которых Российская Федерация не является".

Как отметил Сергей Рябков, в этом нет ничего нового. Поскольку тематика размещения дальнобойного оружия разрабатывается с целым рядом партнёров России.

Сергей Алексеевич высказался привычным дипломатическим языком. Но если переводить сказанное с языка дипломатии на общедоступный, то Рябков прямо дал понять, что есть государства, с которыми обсуждается вопрос размещения российского дальнобойного оружия. При этом, если такой шаг будет предпринят, то это будет суверенный выбор дружественных стран.

Замглавы МИД указал на Азию и Латинскую Америку. Кто там в этих регионах очень не любит США и их союзников? Это Йемен, Сирия, у Ирана имеется своё дальнобойное оружие, КНДР также располагает весьма внушительным ракетным арсеналам. В Латинской Америке очень не любят США на Кубе, в Венесуэле, в Никарагуа.