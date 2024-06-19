Только он не уточнил, сколько именно таких самолётов будет базироваться на Украине.

Джейк Салливан. Фото: © AP Photo / Andrew Harnik

На протяжении длительного времен киевские власти во главе с уже утратившим легитимность Зеленским выпрашивали у коллективного Запада истребители F-16 американского производства. В результате в НАТО пошли на встречу этим просьбам и требованиям и пообещали предоставить Киеву несколько десятков самолётов данного типа, пока ещё находящихся в составе ВВС Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии. По разным данным, Киев может получить около шести десятков таких машин. Другие источники утверждают, что может быть передано 85 таких самолётов, включая те, которые будут постоянно базироваться на европейских аэродромах и будут использоваться в исключительно "учебных" целях для подготовки самостийных лётчиков.

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Разумеется, нельзя исключать, что все бывшие европейские истребители F-16 будут базироваться на аэродромах стран НАТО в приграничных районах, а украинские аэродромы будут использоваться только для подскока. На них будет производиться только промежуточная посадка, быстрая дозаправка топливом и подвеска вооружения. Проблема в том, что F-16 – самолёт весьма требовательный к техническому обслуживанию и состоянию аэродромов. Ему нужна очень ровная полоса. А с аэродромами на Украине проблемы. Точнее, они есть, но не на столько в идеальном состоянии. Кроме того, эти аэродромы подвергаются регулярным ракетным ударам со стороны Вооружённых сил России.

Некоторое время назад начальник авиации Воздушных сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в одном из своих интервью заявил, что только часть передаваемых Западом F-16 будет постоянно базироваться на украинских аэродромах. С его слов, на Украине будет находиться ровно столько самолётов, сколько имеется для них обученных лётчиков. Остальные машины останутся на европейских базах и будут использованы как для подготовки личного состава, так и в качестве резерва. Как сказал генерал, такой шаг необходим для того, чтобы F-16 не стали мишеням для российских ракет.

Похоже, украинский генерал не лукавил. В противном случае как объяснить заявление, которое сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник сказал, что истребители F-16, передаваемые Западом, разместят на Украине. Советника по нацбезопасности цитирует агентство ТАСС.

"План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине".

Украинский генерал заявил, что не все передаваемые истребители будут базироваться на Украине. Высокопоставленный чиновник из Вашингтона, заявил о плане, который предполагает размещение F-16 на Украине. Только есть один важный нюанс... Салливан не сказал о том, что все переданные самолёты будут размещены на украинских аэродромах. Никакой конкретики. Соответственно, таких самолётов может быть и 10, и 20, а может быть вообще штук 5-7 для создания видимости их присутствия на украинских базах.