Российской комплекс способен перехватывать даже баллистические цели.

Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был принят на вооружение ВС РФ в 2012 году. На данный момент это самая совершенная система ПВО ближнего действия такого типа в мире. Аналогов отечественному комплексу просто нет.

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Причина в том, что ЗРПК "Панцирь" способен эффективно бороться не только с аэродинамическими целями (самолётами и крылатыми ракетами), вертолётами, а также малоразмерными беспилотниками. Комплекс может перехватывать ещё реактивные снаряды систем залпового огня, в том числе выстрелы от систем M142 HIMARS.

Традиционно самыми проблемными для любой системы противовоздушной обороны являются объекты, летящие по баллистической траектории, то есть падающие на цель практически отвесно. К таковым относятся американские оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS, которые Штаты передали Украине в рамках военной "помощи". Но российский "Панцирь" может перехватывать и такие сложные цели.

Как отметили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в состав госкорпорации Ростех), в ходе проведения Специальной военной операции российский ЗРПК "Панцирь" продемонстрировал способность поражать практически всю номенклатуру средств воздушного нападения, в том числе и оперативно-тактические ракеты ATACMS.

"ATACMS – цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты", – заявили в пресс-службе.

Безусловно, наличие таких дальнобойных ракет у ВСУ создаёт определённые трудности для Вооружённых сил России. Но даже ракетам ATACMS есть средства противодействия. Да и сами эти ракеты не стали очередным супероружием для Киева и не способны изменить ситуацию на поле боя.