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crazycat21
Ростех: ЗРПК "Панцирь" успешно противодействует американским ракетам ATACMS
Российской комплекс способен перехватывать даже баллистические цели.

Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был принят на вооружение ВС РФ в 2012 году. На данный момент это самая совершенная система ПВО ближнего действия такого типа в мире. Аналогов отечественному комплексу просто нет.

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Причина в том, что ЗРПК "Панцирь" способен эффективно бороться не только с аэродинамическими целями (самолётами и крылатыми ракетами), вертолётами, а также малоразмерными беспилотниками. Комплекс может перехватывать ещё реактивные снаряды систем залпового огня, в том числе выстрелы от систем M142 HIMARS. 

Традиционно самыми проблемными для любой системы противовоздушной обороны являются объекты, летящие по баллистической траектории, то есть падающие на цель практически отвесно. К таковым относятся американские оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS, которые Штаты передали Украине в рамках военной "помощи". Но российский "Панцирь" может перехватывать и такие сложные цели. 

Как отметили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в состав госкорпорации Ростех), в ходе проведения Специальной военной операции российский ЗРПК "Панцирь" продемонстрировал способность поражать практически всю номенклатуру средств воздушного нападения, в том числе и оперативно-тактические ракеты ATACMS.

"ATACMS – цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты", – заявили в пресс-службе.

Безусловно, наличие таких дальнобойных ракет у ВСУ создаёт определённые трудности для Вооружённых сил России. Но даже ракетам ATACMS есть средства противодействия. Да и сами эти ракеты не стали очередным супероружием для Киева и не способны изменить ситуацию на поле боя. 

#новости #техника #армия #оружие #ракеты #пво #военные новости #atacms #панцирь
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Nvidia&Intel Hater
16:49
шешун ,ты за взятку экзамен по великому и могучему сдал ?ну когда гражданство получал..или не получал ?
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Dimon1996
16:45
Я уже давным-давно Ватсапом для этих целей пользуюсь :) Те же сканы документов, к примеру, переслать с компа на телефон.
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Nvidia&Intel Hater
16:43
Отредактировал то да,но инет помнит все ) кстати ,не вижу что ты там отредактировал.Как было повестование от Джамшуда,так и осталось.высокий нечаянно термопаста попала, Я сейчас её всю вымол
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Блейд
16:43
Да у меня уже руки опустились. Просто рандомно сижу в браузере, xyяк компьютер полностью офается. И от кнопки уже не включается, пока от сети не вытащишь, и заново не включишь в розетку. Сначала думал...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
16:43
Не .все изза того ,что вместо рук клешни из жопы
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Шнур
16:43
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Блейд
16:42
Я отредактировал уже, ты что бузишь
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Колючка
16:42
это всё изза АМД
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Nvidia&Intel Hater
16:42
Цитата :то у меня началось как я года два назад высокий нечаянно.... Пиши на своем родном -мастурбечьем.Переводчик гугл переведет лучше ,чем вот эти твои потуги
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
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