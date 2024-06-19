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crazycat21
США примут на вооружение гиперзвуковую ракетную систему LRHW не раньше 2025 года
Американцам по-прежнему не везёт в разработке гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковая ракетная система LRHW. Изображение: Lockheed Martin

Абсолютным мировым лидером в разработке гиперзвукового оружия является Россия. Отечественный гиперзвук не только существует в различных вариациях, но он ещё и серийно выпускается и стоит на вооружении. Более того, российское гиперзвуковое оружие весьма активно применяется в ходе военного конфликта высокой интенсивности, демонстрируя при этом свои непревзойдённые технические характеристики. 

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На Западе такое оружие воспринимают достаточно серьёзно, что бы там не заявляли отдельные политики и представители иностранного экспертного сообщества. Весьма показательным в этом плане является недавний визит отряда боевых кораблей ВМФ России на Кубу. Отряд хоть и малочисленный, в его составе всего два боевых корабля – новейший ракетный фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка проекта 855М "Казань". Зато оба корабля как раз являются носителями гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон". В США хоть и заявили, что российские корабли   не представляют никакой потенциальной опасности для них, но свой подводный атомоход на Кубу всё же прислали. Для контроля. К тому же, когда российская корабельная группа шла курсом на Остров Свободы, командование ВМС США выделило весьма значительный наряд противолодочных сил, чтобы обнаружить "Казань". Но обнаружить подлодку так и не получилось. 

Свои наработки, и весьма серьёзные, в области гиперзвукового оружия есть у Китая, КНДР и Ирана. А вот США с их "печатным станком" и практически неограниченным финансированием, являются в этом направлении явным аутсайдером. Что-то не клеится у американских конструкторов с гиперзвуком: то крылатая ракета воздушного базирования отказывается летать так как надо, то ещё что-то... А тут ещё с гиперзвуковой ракетной системой большой дальности LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), известной под собственным названием Dark Eagle, возникли достаточно серьёзные трудности. Публикация на эту тему вышла на страницах канадско-индийского аналитического ресурса Eurasian Times.

Согласно отчёту Счётной палаты, опубликованному 17 июня 2024 года, армия США не сможет развернуть свою первую батарею LRHW до 2025 финансового года из-за проблем с пусковой установкой и последовательностью процедуры запуска. 

LRHW — это ракета средней дальности, запускаемая с пусковой установки, которая размещена на автомобильном полуприцепе. Прогнозируемая максимальная дальность пуска новой ракеты должна превышать 2700 километров. В полёте ракета должна достигать гиперзвуковой скорости 17 Махов. 

Но в своём последнем отчёте американская счётная палата вынуждена признать, что Пентагон ещё не имеет нормальных возможностей для внедрения "быстрых" систем вооружения. Однако в этом же документе заявлено, что инженеры намерены решить проблемы с "амбициозной" системой LRHW и провести совместные испытания пусковой установки и самой ракеты до конца 2024  финансового года. 

"Армия не выполнила свою задачу по развертыванию своей первой батареи гиперзвукового оружия дальнего действия, включая ракеты, к 2023 финансовому году из-за проблем с интеграцией. Исходя из текущих планов испытаний и производства ракет, армия не примет на вооружение свою первую полную батарею до 2025 финансового года", – говорится в заявлении Счётной палаты США (GAO).

Кроме того, в правительственном надзорном органе отметили, что у военных проблемы могут возникнуть даже в случае успешного испытательного запуска ракеты. Опасения по поводу характеристик ракеты, которые планируется уточнить во время летных испытаний, могут привести к дополнительным задержкам в реализации программы. Кроме того, после принятия решения о развёртывании первой батареи LRHW промышленность должна будет поставить восемь ракет в течение 11 месяцев. 

Как сообщает Eurasian Times, недавно озвученная задержка с реализацией программы гиперзвукового оружия наземного базирования является уже не первой. И это очень важно с учётом эскалации гонки в области гиперзвука. В сентябре 2023 года армия признала, что не достигнет своей первоначальной цели по развёртыванию первой батареи к концу 2023 финансового года. Тогда глава управления закупок армии Даг Буш заявил, что проблема была в пусковой установке. Чиновник заверил, что военные работают над устранением трудностей, а потенциальная поставка должна была состоятся в течение шести месяцев. Однако новый план не сработал. 

Усилия Министерства обороны США по сокращению разрыва с Россией и Китаем в области гиперзвука сталкиваются со значительными препятствиями, поскольку график поставок этого оружия постоянно сдвигается.

#новости #сша #армия #оружие #ракеты #военные новости #гиперзвуковое оружие #dark eagle #lrhw
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