Дата возвращения капсулы снова перенесена. Но, возможно, и она не является окончательной.

Космический аппарат CST-100 Starliner на околоземной орбите. Изображение: Boeing

Американского аэрокосмического гиганта корпорацию Boeing продолжают преследовать неудачи. И это не только проблемы с пассажирскими авиалайнерами.

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Первый пилотируемый полёт космического аппарата CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) неоднократно переносился из-за технических проблем, возникающих одна за другой. Однако 5 июня ракета-носитель Atlas V с аппаратом всё же стартовала с космодрома во Флориде и спустя 24 часа доставила астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс на борт МКС.

Но даже этот полёт не обошёлся без проблем. В ходе него произошли четыре утечки гелия. Этот газ необходим для создания давления в топливной системе маневровых двигателей "Старлайнера". Кроме того, отказали 5 таких двигателей из 28. Уже после стыковки аппарата с орбитальной станцией сообщалось, что были обнаружена ещё одна утечка гелия и проблемы с клапаном окислителя.

Первоначально Космическое агентство (NASA) и компания Boeing планировали, что Strliner вернётся на Землю 14 июня. Однако возвращение капсулы было отложено на 18 июня. Но и эта дата не стала окончательной. Было заявлено, что космический аппарат отстыкуется от МКС 22 июня. Только планы вновь пришлось корректировать.

Возвращение космического корабля Starliner с МКС на Землю снова перенесено. В NASA решили, что капсула вернётся на земную поверхность только 26 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.

Mменеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Бутч в ходе пресс-конференции заявил, что задержка возвращения Starliner призвана дать инженерам немного больше времени, чтобы просмотреть данные, провести некоторый анализ и убедиться, что корабль действительно готов вернуться на Землю. При этом, как отмечает Reuters Strliner вернётся "не ранее" 26 июня. Соответственно, дальнейшее пребывание аппарата на МКС остаётся открытым.

Предполагается, что возвращение на Землю продлится около шести часов. Корабль должен приземлиться в пустынях Юты, Нью-Мексико или другом резервной точке в зависимости от погодных условий.