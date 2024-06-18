Новый танк спроектирован на базе БМП Lunx.

Средний танк Lunx 120. Фото: Army Recognition

До середины прошлого столетия по своей классификации танки делились на тяжёлые, средние и лёгкие. Так было до появления основного боевого танка (ОБТ), который сочетает в себе огневую мощь и защищённость тяжёлого танка с подвижностью и манёвренностью среднего. Кстати, типичными представителями основных боевых танков являются российские машины. Современные западные танки "основными" назвать можно лишь с огромной натяжкой из-за огромной массы этих бронированных монстров.

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Казалось бы, с появлением ОБТ времена средних танков закончились. Но это совсем не так. Стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил новый средний танк Lynx 120. Машина была продемонстрирована на оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Танк, построенный на базе боевой машины пехоты KF41 Lunx ("Рысь") имеет броню среднего класса защиты и вооружён гладкоствольной пушкой калибра 120 мм, аналогичной той, что стоит на Leopard 2. Орудие оснащено автоматом заряжания и оснащено новейшими прицелами. Также танк получил совершенные приборы наблюдения за полем боя.

Помимо основной брони Lynx 120 получил разработанную Rheinmetall систему активной защиты (ADS) для противодействия противотанковым ракетам и модульную композитную броню, которую можно адаптировать в соответствии с выдвигаемыми эксплуатационными требованиями.

В качестве силовой установки используется 1140-сильный турбодизельный двигатель Liebherr обеспечивающий танку массой 40 тонн высокую подвижность и манёвренность.

Вся электронная начинка танка выполнена в соответствии с последними требованиями и позволяет максимально расширить эксплуатационные возможности боевой машины.

Важнейшей особенностью Lunx 120 является его модульная архитектура, которая позволяет легко добавлять дополнительное оборудование в соответствии со стратегическими требованиями. Надёжное функционирование дополнительных средств обеспечивается запасом мощности двигателя и запасом вырабатываемой электроэнергии. Такая гибкость делает средний танк Lunx 120 весьма привлекательным для потенциальных иностранных заказчиков.