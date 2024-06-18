Помимо ударных задач российский самолёт может заниматься радиоэлектронной борьбой и разведкой.

Бомбардировщик Су-34. Фото: Mirislaw Mroz / Defence24

Всевозможные западные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российским вооружением. Этот интерес существенно возрос после начала Специальной военной операции, что вполне объяснимо.

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Недавно госкорпорация Ростех сообщила, что Объединённая авиастроительная корпорация (входит в Ростех) в рамках исполнения гособоронзаказа передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Разумеется, этот факт не остался незамеченным по ту сторону океана. Публикация, посвящённая российским боевым самолётам вышла на страницах американского профильного ресурса Military Watch.

Издание сообщает, что Су-34 является самым массовым российским боевым самолётом из всех выпускавшихся и выпускающихся после распада СССР. Согласно открытым данным, в настоящее время на вооружении ВКС России находятся более 120 таких бомбардировщиков. И производство бомбардировщиков продолжается.

Согласно различным оценкам, Су-34 является самым боеспособным из всех истребителей в мире. У западных экспертов понятие "истребитель" включает все типы самолётов оперативно-тактической авиации [прим.]. С российской машиной конкурировать может, пожалуй, только китайский J-20.

Military Watch приводит слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, который заявил, что корпорация наращивает выпуск боевых самолётов. Что касается будущего производства Су-34, то ещё в октябре 2023 года Министерство обороны РФ дало указания по дальнейшему увеличению количества выпускаемых машин. Было заявлено, что бомбардировщик является основной "рабочей лошадкой" ВКС России в зоне СВО. Экипажи таких самолётов совершают по четыре-пять боевых вылетов в день.

Эксперты Military Watch сообщают, что до начала Специальной военной операции выпуск бомбардировщиков Су-34 составлял 14-18 машин в год. Соответственно, расширение производства может в перспективе привести к тому, что ежегодно ВКС России смогут получать до 24 самолётов данного типа. Таким образом, объёмы выпуска Су-34 сравняются с объемами производства истребителей Су-57 пятого поколения.

С июля 2022 года войска получают самолёты, построенные по усовершенствованному проекту Су-34М. Боевая мощь обновленного бомбардировщика в два раза больше, чем у предшественника. Модернизированный Су-34М помимо основных задач может выполнять роль специализированных машин радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или разведки и целеуказания.

Эксперты зарубежного ресурса справедливо отмечают тот факт, что Су-34 привлекает своё внимание тем, что может наносить эффективные удары по объектам противника, находящимся на дальностях до 70 километров. Применение авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) позволяет самолётам данного типа не входить в зону действия ПВО. Бомбы имеют больше взрывчатого вещества по сравнению с ракетами воздушного базирования, что немаловажно при уничтожении живой силы противника, размещённой на укреплённых позициях. К тому же обычные авиационные фугасные бомбы гораздо дешевле ракет. Издание отмечает, что сами украинские военные отмечают огромную разрушительную силу таких боеприпасов.