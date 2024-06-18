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crazycat21
Германия рассматривает установку систем ПВО Skyranger на танки Leopard 1 для передачи их Украине
Старых танков у Германии и стран Европы ещё много. Только установок Skyranger пока очень мало.

Система ПВО Skyranger на шасси танка Leopard 2. Фото: Rheinmetall

Активно "помогая" Украине поставками военного имущества, страны коллективного Запада преследуют и другую цель – подчищают свои склады от устаревшей военной техники, за утилизацию которой необходимо платить немаленькие деньги. В противном случае иначе не объяснить передачу Киеву устаревших основных боевых танков Leopard 1, броня которых является "картонной" для современных противотанковых средств.

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Однако от старых танков европейцам необходимо избавляться. Похоже, что в Германии придумали, как это сделать и заработать денег на поставках нового вооружения. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в материале издания, немецкий оборонный концерн Rheinmetall в настоящее время оценивает возможность оснащения танков Leopard 1, предназначенных для Украины, системой ПВО малой дальности Skyranger 35. Соответствующее заявление сделал Бьорн Бернхард, руководитель отдела наземных систем Rheinmetall. Чиновник заявил, что компания планирует разработать вариант тяжёлой зенитной самоходной установки (ЗСУ) на базе основного боевого танка. Боевой модуль Skyranger 35 специально адаптирован для установки на танковое шасси. 

"Есть еще много боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с 35-мм пушкой", — сказал Бернхард.

Система ПВО Skyranger на шасси танка Leopard 2. Фото: соцсети

Установка боевого модуля ПВО на шасси танка имеет целый ряд преимуществ. Поскольку такая платформа позволяет установить дополнительное оборудование для повышения возможностей по обнаружению и сопровождению воздушных целей.

Defense Romania сообщает, что в первых числах июня 2024 года в социальных сетях была распространена фотография, на которой изображён танк Leopard 2 с боевым модулем Skyranger 35. После проверки выяснилось, что фотография является подлинной. Эта разработка, позже подтвержденная компанией Rheinmetall, является потенциальной заменой зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard, построенной на шасси основного боевого танка Leopard 1.

Бернхард заявил, что, инициатива по установке систем ПВО на шасси танков в настоящее время не является главным приоритетом компании. Первоочередное внимание уделяется восстановлению Leopard 1 для передачи Украине.

Система Skyranger 35 имеет боевой модуль, оснащенный 35-мм пушкой GDM-008, способной вести огонь со скоростью 1000 выстрелов в минуту. Опционально на нем может разместиться пусковая установка для двух ракет FIM-92 Stinger или Mistral. 

#новости #техника #армия #оружие #танки #пво #leopard 2 #leopard 1 #gepard #skyranger
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