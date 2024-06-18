На оборонной выставке Eurosatory 2024 представлен обновлённый вариант французского ОБТ Leclerc. Танк получил новую пушку и новую башню.

Основной боевой танк Leclerc Evolution. Фото: Jedrzej Graf / Defence24

Как сообщает профильный ресурс Defence24, оборонный немецко-французский оборонный холдинг KNDS [результат слияния немецкого концерна KMW и французской Nexter] в ходе оружейной выставки Eurosatory 2024, проходящей в Париже, представил свой новый продукт. Это основной боевой танк Leclerc Evolution с новой башней и новой пушкой.

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По своему внешнему виду новая боевая машина очень похожа на перспективный танк EMBT от этого же холдинга, выставленный неподалёку. Leclerc Evolution имеет аналогичную башенную систему с такой же новой 120-мм пушкой ASCALON. Новый Leclerc отличается только корпусом.

Машина была в типичной пустынной раскраске, что говорит о желании продвигать ее на рынках за пределами Европы. Например, в странах, ранее эксплуатировавших французские танки Leclerc. В настоящее время единственными операторами французких ОБТ Leclerc являются армии Франции, ОАЭ и Иордании [прим.].

Визуально башня нового танка осталась неизменной по сравнению в сравнени с боевым отделением танка EMBT. Однако новый Leclerc Evolution получил пусковую установку на три барражирующих боеприпаса неустановленного типа. Основным оружием является 120-мм гладкоствольная пушка ASCALON с длиной ствола в 52 калибра. Орудие получило автомат заряжания, аналогичный тому, что стоит на оригинальном танке Leclerc. Емкость автомата заряжания – 22 подготовленных к выстрелу снаряда.

Башня танка Leclerc Evolution. Фото: Jedrzej Graf / Defence24

Благодаря тому, что башня нового танка полностью идентична башне EMBT, она также может оснащаться пушкой ASCALON калибра 140 миллиметров. Это орудие было представлено рядом с танком.

Дополнительное вооружение нового "Леклерка" состоит из пулемёта калибра 12,7 мм [установлен в дистанционно управляемом БМ на крыше башни, прим.] и 30-мм автоматической пушки. Последняя имеет боекомплект 150 выстрелов, установлена в отдельном дистанционно управляемом модуле и предназначена для борьбы с воздушными целями.

Сама башня танка Leclerc Evolution является обитаемой. В ней размещаются два члена экипажа.

По сравнению с базовым танком новый ОБТ имеет изменения в конструкции корпуса. Лобовая часть корпуса получила иную форму и улучшенное бронирование. Пара фар, ранее располагавшихся сверху передней части корпуса, перенесена на лобовой броневой лист. Два члена экипажа, размещающиеся в корпусе, получили собственные люки с приборами наблюдения.

Борта корпуса были усилены модулями тяжелой динамической защиты. Кроме того, танк получил систему активной защиты, комплекс обороны Galix и модернизированную подвеску.

Силовая установка танка — дизельный двигатель V8X SACM мощностью 1500 л.с., который позволяет танку разгоняться до 68 км/ч по дорогам с твёрдым покрытием.

Заинтересует ли новый танк потенциальных заказчиков? Весьма сомнительно. Вероятно, причина будет в его запредельной стоимости. Как было указано, танки Leclerc помимо французской армии стоят на вооружении только армий OAЭ и Иордании. То есть их приобрели те страны, которые могут позволить себе дорогостоящие покупки. Кстати, именно благодаря финансовой помощи ОАЭ проект танка Leclerc в своё время и был реализован.

P.S. Интересно, что экипаж обновлённого танка Leclerc по-прежнему состоит из четырёх человек, несмотря на появление в конструкции боевого отделения автомата заряжания. Просто четвёртый член экипажа теперь является помощником командира танка. Он размещается непосредственно в корпусе боевой машины. Рабочее место помощника оборудовано обширным набором датчиков и исполнительных устройств. Появление новой штатной должности в составе экипажа позволяет снизить нагрузку на командира боевой машины и повысить ситуационную осведомлённость.