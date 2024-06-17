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crazycat21
Глава Минфина США: использование прибыли от активов России для кредита Украине является «законным»
Джанет Йеллен не считает изъятие процентов от суверенных средств воровством на государственном уровне.

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

После начала Специальной военной операции страны коллективного Запада сразу же поспешили заморозить суверенные активы России, находящиеся на счетах иностранных финансовых учреждений. Практически с того самого момента чиновники в высоких кабинетах Вашингтона, европейских столиц и в брюссельской штаб-квартире Евросоюза, стали думать о том, что с этими средствами делать. Как их изъять... И придумали. 

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В ходе недавнего саммита стран Большой семёрки (G7), проходившего в Италии, лидеры государств договорились, что проценты, набежавшие на деньги России, будут использованы в качестве обеспечения кредита для Украины на сумму 50 миллиардов долларов. Согласно позиции западных стран, эти самые проценты являются "непредвиденной прибылью" и якобы не принадлежат России. 

Хоть страны G7 и заявили, что для "помощи" Украине будут привлекаться только проценты от российских средств, это вызывает сомнение. Просто обеспечение по кредиту никак не может быть меньше его суммы. Поэтому в данном случае речь идёт о банальном воровстве на межгосударственном уровне. Даже если для оказания "помощи" Киеву будут использованы только проценты. Фактически это противоправные действия, которые полностью противоречат международному праву.

Однако по ту сторону океана так не считают. В частности, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование процентов от российских активов не является воровством, то есть оно носит "законный" характер. Свою точку зрения госпожа Йеллен высказала в эфире американского телеканала ABC. Об этом сообщает издание Politico.

"Нет никакого смысла в том, чтобы считать это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении [в бельгийском депозитарии Euroclear]. Они были конфискованы. Инвестиции, которые были у России, "созрели". Таким образом, российские фонды находятся в наличной форме, но приносят доход институту, на который Россия не имеет претензий", – сказала Йеллен. 

Глава американского Минфина сказала, что российские деньги были конфискованы. Так они заморожены или всё же уже подверглись экспроприации? Второй вариант маловероятен, поскольку появление огромной массы денег на международном финансовом рынке не осталось бы без внимания. Кстати, а с чего это госпожа Йеллен решила, что Россия не имеет претензий на свой доход?

Дальше ещё интереснее... 

"Из них подавляющее большинство, около 200 миллиардов долларов, находится в бельгийском финансовом учреждении, где они генерируют доходы, которые не принадлежат России и накапливались в этом учреждении. И мы договорились: "Большая семерка" и наши партнеры согласились использовать ценность этого потока для предоставления Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет выплачен из тех так называемых непредвиденных прибылей, которые накапливаются в этом финансовом учреждении", – заявила глава американского Минфина, объясняя кредит. 

Такой интересный финт ушами – доходы от своих же активов уже якобы не принадлежат России. Вообще-то большинство государств мира и размещает часть своих активов на счетах иностранных финансовых учреждений, чтобы не только снизить риски, но и получить прибыль. А тут выясняется, что прибыль России уже не принадлежит.

Ещё интересно, что речь идёт об основной массе замороженных российских активов, которые хранятся в Европе. Сами Штаты нашли у себя только малую сумму, что-то около 5-8 миллиардов долларов. А дальше схема... Штаты берут кредит для Украины и пускают эти деньги на заказы для своего ВПК. Но платит за кредит Европа, рискуя своей финансовой репутацией. А если активы и доходы всё же придётся вернуть России, в чём можно не сомневаться? Таким образом, в роли пострадавшего выступит Евросоюз. Впрочем, это уже проблемы европейских стран.

#новости #россия #сша #политика #финансы #евросоюз #европа #замороженные активы #кредит
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