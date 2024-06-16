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crazycat21
Швеция заявила, что российский бомбардировщик якобы нарушил воздушное пространство страны
ВВС скандинавской страны утверждают, что нарушение произошло в районе острова Готланд.

Су-24М. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В странах коллективного Запада продолжают разгонять антироссийскую истерию. Как давно известно, особенно  в этом преуспевают государства так называемого восточного фланга НАТО – республики Прибалтики и Польша. Но, похоже, в этой "сборной" прибыло. Участие в Североатлантическом альянсе просто обязывает Финляндию и Швецию следовать общей линии. При этом следует отметить, что оба государства до недавнего времени сохраняли нейтралитет. Пусть он в последние годы и носил скорее формальный характер.

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Оба государства поспешили обвинить Россию в нарушении своего воздушного пространства.

 Первыми стали финны. Ещё 10 июня министр обороны Финляндии Анти Хяккянен заявил о том, что российский боевой самолёт якобы нарушил воздушное пространство Финляндии, пробыл там около двух минут, углубившись в это самое пространство на 2,5 километра. 

Заявление не выдерживает никакой критики. Поскольку два с половиной километра туда, два с половиной километра обратно... И это всё за время, равное приблизительно двум минутам. Интересно, господин Хяккянен, несмотря на его высокий пост, хотя бы имеет представление о том, с какой скоростью летают современные самолёты, и какое расстояние можно они преодолевают за эти самые две минуты? Математика и не более...

Но дальше ещё интереснее... Власти Финляндии поручили провести расследование якобы имевшему место пограничному инциденту с нарушением своего воздушного пространства. И в ходе расследования было установлено, что самолёт был не один. Их было сразу четыре – два бомбардировщика и два истребителя. 

Иногда складывается впечатление, что когда расследование, порученное финской Пограничной службе, наконец-то будет завершено, то окажется, что воздушное пространство северной страны нарушили уже не четыре самолёта, а эскадрилья и более...

За Финляндией последовала и Швеция. Шведские вооружённые силы заявили о том, что российский военный самолёт якобы "вторгся" в воздушное пространство этой страны. Согласно версии шведских военных, российский фронтовой бомбардировщик Су-24 нарушил границы к востоку от южной оконечности острова Готланд. Того самого острова, над которым Россия якобы хочет установить контроль [со слов одного высокопоставленного шведского военного, прим.]. Как говорится в тексте заявления, инцидент произошёл в пятницу, 15 июня. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Вооружённых сил Швеции.

Военные скандинавской страны утверждают, что самолёт-нарушитель "был предупрежден устным вызовом шведского боевого командования ВВС". Но он якобы не обратил на это внимание и продолжил следовать своим курсом. В связи с этим, как утверждают ВС Швеции, возникла необходимость поднять в воздух истребители JAS 39 Gripen, которые и вытеснили российский самолёт из воздушного пространства страны.

Со слов командующего ВВС Швеции Йонаса Викмана, такие действия России являются "неприемлемыми и демонстрируют неуважение к территориальной целостности страны". 

 В свою очередь Министерство обороны России постоянно заявляет, что полёты самолётов всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

#новости #политика #армия #оружие #авиация #военные новости #самолеты #швеция #бомбардировщик #су-24
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