Урсула фон дер Ляйен назвала рост цен "поучительной историей" для всего мира. Ведь в Европе сами виноваты, только вряд ли политики это поймут.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias

Страны коллективного Запада заняли крайне антироссийскую позицию. Причём произошло это ещё до начала Специальной военной операции. Если исходить из высказываний политиков из США и подавляющего большинства стран Евросоюза, то во всех и бедах, проблемах и трудностях "виновата" исключительно Россия.

реклама

В очередной раз резким высказыванием по отношению к нашей стране отличилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Свое заявление она сделала на открытии так называемого "саммита мира", созванного по инициативе Украины на швейцарском курорте Бюргеншток.

В ходе своей вступительной речи госпожа дер Ляйен говорила про "независимость, свободу и самоопределение", которые очень ценят представители западного мира. А дальше эту высокопоставленную даму просто "понесло". Она абсолютно на голубом глазу заявила о том, что это именно Россия якобы виновата в том, что мировые цены продовольствие и энергоносители взлетели.

"Эхо конфликта разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели. Цены на продукты питания взлетели. И это поучительная история для всего мира..." – заявила фон дер Ляйен.

То есть глава Еврокомиссии дала понять, что, по мнению Запада, это именно Россия якобы виновата в том, что странам ЕС стало очень дорого кушать, обогревать свои помещения и производить промышленную продукцию. Ведь под "всем миром" она явно подразумевала не мир в широком его понимании, а лишь развитые государства, которые привыкли жить за чужой счёт.

До остальных государств странам Запада нет абсолютно никакого дела. В этом плане показательным является высказывание главы всей европейской дипломатии Жозепа Борреля, сделанное им ещё в октябре 2022 года. Политик тогда заявил, что Европа – это "сад", а весь остальной мир – джунгли.

Интересно, что Урсула фон дер Ляйен ни словом не обмолвилась о том, что послужило причиной роста цен на продовольствие и энергоносители "во всём мире". А причина в европейских же санкциях. Никто же не заставлял Европу отказываться от дешёвого российского газа, никто не заставлял вводить запретительные меры на экспорт сельхозпродукции из России. А теперь во всём виновата России.

В общем, западные политики традиционно в своём репертуаре – умеют перевернуть всё с ног на голову. Урсула фон дер Ляйен говорила про то, что "весь мир" очень ценит свободу. Теперь евробюрократы могут смело сказать населению стран ЕС, что оно свободно от недорогих продовольствия и топлива.