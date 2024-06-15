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crazycat21
Пресса Швейцарии опубликовала карикатуру на «саммит мира» по формуле Зеленского
Рисунок отражает истинное отношение швейцарцев к мероприятию, проходящему на их территории.

Прибытие Зеленского в Швейцарию 14 июня 2024 года.

В Швейцарии, на курорте Бюргеншток, стартовал так называемый "саммит мира", созванный по инициативе Украины. Саммит будет проходить в течение двух дней. Согласно первоначальному замыслу киевских деятелей, эта конференция должна была сплотить страны мира, чтобы они оказали давление на Россию для реализации мирных соглашений по так называемой "формуле Зеленского". Кстати, изначально вариант этой формулы абсолютно не учитывал интересы России, там были только требования Украины. Да и Россию на этот "мирный саммит" почему-то позвать забыли. Или не сильно хотели.

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Но планам Киева не суждено было сбыться. Во-первых, ключевые страны Глобального Юга отказались принять в саммите участие, а если и согласились, то направили туда чиновников второго и ниже рангов, которые ничего не решают. Поэтому киевским деятелям пришлось в экстренном порядке урезать свою "формулу". Обсуждаться будут не все требования Киева, включая отвод российских войск на границы 1991 года, а лишь гуманитарные аспекты.

Во-вторых, Россия перед самым началом этого "мирного саммита" фактически нанесла сокрушительный удар по планам Киева. Президент России Владимир Путин, выступая перед руководством МИД РФ, заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине. Но при соблюдении ряда условий. К таковым относится отвод войск ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ, демилитаризация Украины и отказ её от вступления в НАТО (нейтральный и внеблоковый статус), гарантия соблюдений прав русскоязычного населения. После соблюдения этих требований можно говорить о переговорах.

Вполне ожидаемо, что адекватные предложения России были приняты в Киеве "в штыки". Аналогичная реакция была и на Западе. И там и там инициативу России назвали ультиматумом. Что ж, теперь дальнейшие последствия остаются исключительно на совести киевских властей во главе с их президентом.

Зато весь мир знает [речь о государствах, руководство которых умеет мыслить здраво и прагматично], что без реального участия России и соблюдения её законных требований прекращение конфликта физически невозможно. Но не потому что Россия не хочет, потому что не хотят киевские дельцы и их западные кураторы.

Кстати, о том что "мирный саммит" имени Зеленского является не более чем спектаклем, призванным поддержать главу государства, а также обеспечить видимость "широкой поддержки" со стороны мирового сообщества, стали догадываться даже в странах Европы.

Весьма показательной является карикатура, опубликованная на страницах швейцарского издания NZZ am Sonntag.

Впервые опубликовано в журнале NZZ am Sonntag, Цюрих, 13 июня 2024 г. Автор: Chappatte

Данный рисунок отражает истинное отношение самих швейцарцев к мероприятию, проходящему на их территории. 

На картинке фойе отеля в курортном Бюргенштоке, где проходит так называемый "саммит мира". В небритом госте в застиранной одежде стиля милитари явно угадывается Зеленский. С ним характерная сумка, в которую он складывает "помощь" от стран Запада, катаясь по миру. Одна из администраторов отеля заявляет гостю, что у него есть всего три ночи для реализации его "мирного плана". Её поддерживает коллега, который говорит, что завтрак предоставляется бесплатно. Это комплимент от заведения.

Такое даже в комментариях не нуждается. Всё рассказал художник, который ясно дал понять, что Украина не может даже позволить себе "номер" в гостинице для развитых государств. Дали переночевать всего три ночи и оплатили завтрак... Таким образом, даже на Западе не ожидают многого от "мирного саммита" имени Зеленского.

#новости #украина #политика #европа #зеленский #саммит мира в швейцарии
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