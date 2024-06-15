Иностранная установка подготовилась к открытию огня, как тут же в неё прилетела ракета "Искандера".

Пуск ракеты ATACMS с установки M270 MLRS. Фото: commons.wikimedia.org

В рамках так называемой военной "помощи" страны западной коалиции передали Киеву некоторое количество боевых машин M270 MRLS. Эта универсальная пусковая установка, построенная на базе гусеничного шасси БМП M2 M2 Bradley, была принята на вооружение американской армии в 1983 году. M270 предназначена для запуска реактивных снарядов калибра 227 миллиметра либо оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS. В отличие от более поздней M142 HIMARS, боевая машина имеет два пусковых модуля для реактивных снарядов (по 6 единиц в каждом) либо для оперативно-тактических ракет.

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Министерство обороны РФ неоднократно сообщали о фактах поражения американских систем M270 или их версий, модернизированных в странах Европы. Но во всех случаях уничтоженные боевые машины были подготовлены для запуска именно реактивных снарядов калибра 227 мм, обладающих дальностью пуска до 150 километров включительно.

Но стало известно, что ВС РФ уничтожили пусковую установку M270 MRLS с оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Соответствующую информацию и видео поражения цели опубликовал телеграм-канал "Изнанка".

Момент прилёта российской баллистической ракете в западную установку M270 MLRS. Скриншот видео телеграм-канала "Изнанка"

Как сообщается, разведывательный беспилотник обнаружил эту в важную цель в районе населённого пункта Шевченковское в Запорожской области. Установка была снаряжена боеприпасами ATACMS. Боевая машина только прибыла на огневую позицию, как по ней практически сразу был нанесён удар баллистической ракетой ОТРК "Искандер". В результате огневого воздействия установка, не успевшая произвести залп, была уничтожена вместе со своим расчётом.

Не исключено, что расчёт уничтоженной пусковой установки состоял из военнослужащих армий стран НАТО. Ведь давно известно, что выбором целей и непосредственным управлением огнём для высокоточного оружия западного образца занимаются всевозможные иностранные "инструкторы".