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crazycat21
Reuters: Зеленский просит у Запада одобрить "план Маршалла" по восстановлению Украины
Киев снова просит много денег у западной коалиции.

Фото: соцсети

В ходе своего визита в Италию, где проходил саммит стран "Большой семёрки" (G7), Зеленский снова просил денег. На этот раз для благих целей, а именно на восстановление Украины. Об этом сообщает Reuters.

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По данным информационного агентства, Зеленский попросил у лидеров ведущих экономик мира одобрить для Украины "план Маршалла" для восстановления ущерба, который его стране якобы нанесла Россия. 

"Нам нужен четкий план восстановления Украины. Подобно тому, каким был план Маршалла для Европы после войны", – заявил Зеленский лидерам G7.

Украинский лидер также заявил, что недавнее снятие ограничений на применение западного оружия по территории России позволило обеспечить дополнительную защиту Украины от воздушных ударов. Однако тут же Зеленский не забыл снова попросить зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства, а также заявил о необходимости "мощных" шагов по укреплению ударных возможностей украинской армии.

Что касается финансовой помощи "на восстановление" Украины, то согласно оценкам экспертов Всемирного банка, на это дело потребуется почти 500 миллиардов долларов. Просто астрономическая сумма!

План Маршалла – это многомиллиардная экономическая помощь, выделенная Штатами на восстановление экономик ряда стран Европы после окончания Второй мировой войны. Основными получателями денег стали Великобритания, Франция и Западная Германия (ФРГ), то есть те страны, в развитии которых Вашингтон был заинтересован. 

Будет ли спонсировать Америка "восстановление" Украины? Сомнительно. Безусловно, на продолжение конфликта Вашингтон будет подкидывать деньжат, но не более. 

#новости #украина #сша #политика #большая семерка #план маршалла для украины
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