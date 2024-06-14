В ходе очередного удара обработке снова подвергся военный аэродром в Староконстантинове.

Пуск ракеты ОТРК "Искандер". Фото: Минобороны России

Вооружённые силы России в рамках проводимой Специальной военной операции продолжают наносить комбинированные удары по военным объектам, критической инфраструктуре и объектам двойного назначения на Украине. Очередной такой удар был нанесён в ночь на 14 июня.

реклама

Как сообщает профильный ресурс Defense Romania, ВС РФ применяли ударные беспилотники, ракеты, а также авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Удары наносились в частности по объектам в Хмельницкой, Черкасской и Харьковской областях. В очередной раз прилетело по военному аэродрому в Староконстантинове. Также сообщалось о взрывах в самом Хмельницком. Кроме того, имеется информация о том, что в результате удара был уничтожен командный пункт Воздушных сил и ПВО Украины. Взрывы были зафиксированы в городе Канев Черкасской области. Не исключено, что целью стала Каневская ГЭС. Российские бомбардировщики нанесли удары по целям в Харьковской области. В результате бомбардировки огневые точки и военная техника были уничтожены в районе сел Липцы, Глубокое, а также в Волчанске.

Что касается применённых средств поражения, то Defense Romania ссылается на данные украинской стороны, которые всегда весьма и весьма необъективны. По данным командования Воздушных сил Украины, для нанесения ночного комбинированного удара Россия применила десять крылатых ракет Х-101/Х-555, выпущенных стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС; три баллистических ракеты ОТРК "Искандер"; одну гиперзвуковую ракету "Кинжал" воздушного базирования и семнадцать ударных беспилотников "Герань". Всего 31 средство поражения.

Традиционно командование Повитряных сил Украины сообщило о "блестящей" работе своей ПВО. Как заявлено, воздушная атака была "отражена" истребительной авиацией, мобильными группами, зенитно-ракетными подразделениями и подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Украинская сторона отчиталась о 24 якобы перехваченных целях, из которых беспилотников "Герань" – все 17 единиц, крылатых ракет – 7. Таким образом, украинское командование признало, что ПВО Украины не справилась с перехватом баллистических ракет комплекса "Искандер" и гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Странно, а что случилось? Ранее киевские деятели регулярно заявляли о том, что противовоздушная оборона Украины лихо перехватывает и ракеты "Искандеров", и даже гиперзвуковые "Кинжалы", А тут такое...

Что касается Польши, то прошедшая ночь для польских военных тоже была достаточно беспокойной. Оперативное командование сообщило в своём аккаунте в одной из социальных сетей о том, что в юго-восточных районах страны наблюдался повышенный уровень шума из-за действий польской и союзной авиации. Представители командования ВС Польши отметили, что ночь была напряжённой в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации Российской Федерации, которая поразила цели в западной части Украины.

И вот тут наблюдаются нестыковки между заявлением украинской стороны и данными командования Польши. Воздушные силы Украины завили, что крылатых ракет воздушного базирования было десять. Чтобы произвести пуск всех этих ракет, достаточно всего двух ракетоносцев Ту-95МС, но польское командование говорит о повышенной активности Дальней авиации ВКС России. Вероятно, выпущенных ракет было больше.

Кстати, помимо перечисленных регионов Украины, которые подверглись ночным ударам, Defense Romania отмечает регионы, где активно работала ПВО. Это Николаевская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Кировоградская области.