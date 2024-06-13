В Еврокомиссии может состоятся весьма неожиданное назначение.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

Завершились выборы в Европарламент. В связи с этим следует ожидать некоторых кадровых перестановок на руководящих должностях в Европейской комиссии (ЕК), которая является правительством коллективной Европы.

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Как сообщает издание Politico, раздел руководящих постов после прошедших выборов в высший законодательный орган ЕС на этот раз должен пройти гладко. По словам четырёх чиновников, пожелавшим сохранить анонимность, в процессе раздачи портфелей наиболее интригующим постом является должность главы внешнеполитического ведомства. Пока остаётся непонятным, кто его получит.

Одним из вероятных кандидатов названа премьер-министр правительства Эстонии Кая Каллас.

"Будучи женщиной-либералом из Восточной Европы и национальным лидером, она была бы почти идеальным выбором для либералов, выбирающих преемника Жозепа Борреля", – сообщает Politico.

В преддверии выборов в Европарламент многие страны ЕС, которые не имеют большого опыта "столкновений с агрессивной Россией", довольно скептически относились к кандидатуре Каллас из-за её ярко выраженной антироссийской риторики. Многие европейские лидеры всерьёз опасались того, что она может сосредоточить свою деятельность именно на России, при этом практически не уделяя достаточного внимания другим регионам мира, в первую очередь Ближнему Востоку и Африке. Однако вскоре разногласия сошли на нет. Было решено, что премьер-министр Эстонии практически идеально подходит на роль главы всей европейской дипломатии "с географической, политической и дипломатической точек зрения".

Если информация, опубликованная Politico, окажется достоверной, то это достаточно неожиданное решение. Хотя чего тут неожиданного? Вся Европа сейчас находится в состоянии антироссийской истерии. И нужен человек, который этим всем будет "рулить". Каллас со своим опытом подходит как никто другой. Интересно будет посмотреть на эту даму на руководящей должности во всём Евросоюзе. Сможет ли она переплюнуть "либерала" Борреля, который вполне серьёзно считает, что Европа – это "дивный сад", а весь остальной мир – джунгли?

Впрочем, для России не имеет никакого значения, кто возглавит европейскую дипломатию: хоть такой же чиновник как Боррель, хоть Каллас, хоть ещё кто-то другой... От перестановки слагаемых результат не меняется. В настоящее время в Европе просто не с кем договариваться. Да и не о чем.