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crazycat21
Reuters: Россия расширила военные учения с тактическим ядерным оружием
Расширение географии учений связано с поддержкой Западом Украины и наращиванием военного присутствия НАТО у российский границ.

Изображение: Минобороны РФ

В начале мая 2024 года президент России Владимир Путин распорядился провести военные учения с подготовкой к применению нестратегического (тактического) ядерного оружия. Решение о проведении таких учений стало ответом на довольно резкие антироссийские высказывания со стороны целого ряда западных политиков. Согласно первоначальной информации, в манёврах должны были быть задействованы силы Южного военного округа, подразделения ВКС и корабли ВМФ России. Во всяком случае, на первом этапе. Первый этап тренировок завершился.

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В настоящее время стартовал второй этап военных учений с тактическим ядерным оружием. И география манёвров существенно расширилась. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Как говорится в публикации издания, Россия сообщила, что силы Ленинградского военного округа, который находится у границ стран НАТО – Норвегии, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, начали тренировки по развёртыванию тактического ядерного оружия. И этот шаг расширяет "раскрытую" географию манёвров, которые теперь охватывают почти всю европейскую часть России, от Чёрного моря до Северного Ледовитого океана.

Как говорится в сообщении Минобороны РФ, личный состав ракетной бригады Ленинградского военного округа приступил к отработке задач боевой подготовки. В число этих задач входит получение специальных "учебных" боеголовок для ОТРК "Искандер", оснащение ими носителей, а также скрытое выдвижение в позиционный район и подготовка к пускам ракет.

Кроме того, экипажи кораблей ВМФ, задействованные в учениях, оснастят крылатые ракеты морского базирования учебными специальными боевыми частями и совершат выходы в районы боевого патрулирования.

Как сообщает Reuters, ранее Владимир Путин заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие для достижения победы на Украине. И это самый сильный сигнал Кремля на сегодняшний день о том, что самый крупный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны не перерастет в ядерную войну. В то же время Путин сказал, что не исключает внесение изменений в ядерную доктрину России.

Что касается реакции Запада, то США заявили, что "не заметили никаких изменений в стратегической позиции России", хотя высокопоставленные представители разведки заявляют, что следует серьезно отнестись к заявлениям Москвы о ядерном оружии.

P.S. Расширение географии учений объяснил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что нестратегические ядерные учения России и Белоруссии являются адекватной реакцией на поддержку Украины со стороны стран Запада и получение Киевом разрешения на удары по российской территории с использованием западного оружия. Кроме того, блок НАТО нарастил своё военное присутствие у границ России. В настоящее время в акватории Балтийского моря проходят крупные учения флотов альянса Baltops 2024.

#новости #политика #армия #оружие #нато #ядерное оружие #геополитика #учения #вмф рф #baltops 2024
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