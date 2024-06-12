Северная страна пробует себя в танкостроении.

Основной боевой танк Leopard 2A7NO (норвежский варианат). Фото: © KMW

Норвегия, ранее заказавшая у Германии 54 основных боевых танка Leopard 2, будет производить их на своих предприятиях. Точнее, часть из них, а именно 37 единиц. Да и не производить в полностью, а проводить их окончательную сборку. Потенциально Норвегия сможет собирать танки и для других государств. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

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По соглашению с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann норвежская RITEK станет субподрядчиком производителя танков. Новая производственная линия размещена в городе Левангере на западе страны.

"Соглашение поможет укрепить потенциал НАТО и Европы по увеличению производства танков в будущем", – заявили в министерстве обороны Норвегии.

Также планируется, что фирма RITEK станет скандинавским центром по обслуживанию и модернизации парка Nordic Leopard. Армии Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии имеют на вооружении танки Leopard 2 различных модификаций, адаптированные для эксплуатации в северных широтах.

Контракт на поставку 54 танков Leopard 2A8 [ по другим данным, 2A7NO ] был подписан властями Норвегии феврале 2023. Стоимость контракта составляет 1,8 миллиардов долларов США. Новые боевые машины предназначены для замены 36 устаревших танков Leopard 2A4, часть из которых (8 единиц) была передана Украине в рамках военной помощи.

Новые танки необходимы Норвегии для формирования танкового батальона [штат такого батальона в НАТО – 54 машины] в составе тяжёлой механизированной бригады. В свою очередь, наличие такого соединения в составе национальных вооружённых сил является требованием альянса. Предполагается, что все заказанные 54 танка поступят в норвежскую армию к середине 2027 года. Ранее озвучивался другой период поставок – до 2031 года.