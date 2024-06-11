В Эстонии будут сформированы дополнительный артиллерийский дивизион и разведывательный батальон. Кроме того, эстонские власти намерены восполнить запасы боеприпасов.

Фото: Силы обороны Эстонии

Уровень милитаризма в Европе в последнее время просто зашкаливает. Вероятно, причина в том, что страны коллективного Запада, оказывающие активную военную поддержку Украине, поставленной перед собой цели – нанести России стратегическое поражение, так и не достигли. Кроме того, эти западные страны вдруг с удивлением заметили, что их собственные артиллерийские арсеналы и склады военной техники сильно опустели. Необходимо пополнять запасы, чтобы обеспечить оборону всего блока НАТО.

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Общему западному тренду решила последовать и Эстония. В ближайшие четыре года прибалтийская страна сосредоточится на модернизации своей армии. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Министерство обороны Эстонии выпустило заявление, в котором говорится о том, что в период с 2025 по 2028 годы план развития национальных вооружённых сил будет в основном сосредоточен на закупках вооружения и боеприпасов. На эти цели планируется потратить почти 30% от оборонного бюджета – 1,55 миллиарда евро. И это на полмиллиарда больше, чем было предусмотрено в предыдущей версии военного бюджета.

Министр обороны страны Ханно Певкур заявил, что полномасштабный конфликт на Украине и способность России быстро восполнять утраченную военную технику наглядно продемонстрировали, что Эстонии необходимо еще больше сосредоточиться на устойчивости войск и пополнять запасы как оружия, так и боеприпасов. Кроме того, стране необходимо продолжать "помогать" Украине. Также министр отметил, что Таллинн ежегодно будет выделять Киеву 0,25% своего ВВП на военную поддержку.

Что касается конкретных улучшений, запланированных для армии Эстонии, то она существенно увеличит свои огневые возможности. В составе эстонской армии будет создан третий по счёту мобильный артиллерийский дивизион, а сами орудия будут установлены на колёсные платформы.

Также будет сформирован батальон разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR). Предполагается, что новое подразделение станет связующим звеном между действующими спецслужбами Эстонии и позволит улучшить ситуационную осведомлённость. Группа ISTAR позволит более экономно и эффективно развертывать маневровые и вспомогательные подразделения, помогая поддерживать инициативу на поле боя.

Кроме того, продолжится модернизация основных возможностей, подробно описанных в предыдущей версии плана развития эстонской армии. Сюда входят планы по приобретению реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, комплексов ПВО средней дальности, воздушного наступательного оружия и создание манёвренных механизированных подразделений.

Непонятно, что подразумевалось под воздушным наступательным оружием? Неужели власти Эстонии хотят создать полноценные ВВС? Весьма сомнительно. Нет ни возможностей, ни лишних денег.