Финские боевые самолёты будут осуществлять патрулирование воздушного пространства над Румынией и Болгарией.

F/A-18 Hornet из состава 31-й истребительной эскадрильи. Фото: ВВС Финляндии

После окончания Второй мировой войны Финляндия на протяжении десятилетий сохраняла подчёркнутый нейтралитет. Правда, с середины 1990-х годов этот "нейтралитет" стал носить, скорее, формальный характер, поскольку страна присоединилась к программе НАТО "Партнёрство во имя мира".

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В настоящее время о былом нейтралитете этой страны Северной Европы можно забыть. Финляндия стала полноценным членом Североатлантического альянса, который известен своим "миролюбием". Соответственно, финские вооружённые силы обязаны принимать участие в военных миссиях блока.

Профильный ресурс Defence24 сообщает, что ВВС Финляндии впервые задействованы в миссии НАТО в Черноморском регионе. Информация приводится со ссылкой на финское печатное агентство STT.

Как говорится в публикации ресурса, семь финских истребителей F/A-18 Hornet приступили к "исторической" для Финляндии операции по патрулированию воздушного пространства над Румынией и Болгарией в рамках миссии НАТО. Боевые самолёты ВВС Финляндии будут действовать с румынской авиационной базы, расположенной неподалёку от Констанцы. Как подчёркивается в сообщении финского СМИ, от этого аэродрома до российского Крыма всего несколько сотен километров.

"Как НАТО, мы туда не подходим и никак не провоцируем. Наша цель – защитить и обеспечить безопасность воздушного пространства альянса над Румынией и Болгарией", — заявил подполковник Рами Линдстрем, командир эскадрильи ВВС Финляндии.

Финские истребители прибыли в Румынию на прошлой неделе. Официально их миссия начинается 11 июня и продлится до конца июля. Численность контингента ВС Финляндии на румынской базе составляет почти 100 человек.

На самом деле слова финского подполковника о том, что главной задачей группировки ВВС Финляндии является "защита" воздушного пространства над Румынией и Болгарией, ничего не значат. У Румынии есть собственные истребители F-16 для обеспечения воздушного прикрытия. Налицо подготовка финских военных лётчиков к возможной работе на незнакомом театре.