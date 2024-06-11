Defense Post рассказывает о новой разработке израильских оружейников.

Изображение: Elbit Systems

Как сообщает профильный ресурс Defense Post, израильская армия (ЦАХАЛ) приняла на вооружение новейшую самоходную артиллерийскую установку Roem/Sigma после полного цикла необходимых испытаний.

реклама

155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра, разработанная израильской компанией Elbit Systems, рекламируется как "первая в мире полностью автоматическая артиллерийская установка". Новое орудие призвано заменить сотни самоходных гаубиц M109 американского производства, стоящие на вооружении артиллерийских подразделений ЦАХАЛ.

"Актуальность и доминирование артиллерийского огня в войне очевидны. Мы сделали еще один значительный шаг к интеграции Roem в разнообразные огневые возможности, которыми обладают командиры корпусов для помощи маневрирующим силам – непосредственная и смертоносная поддержка, которая уничтожает многих врагов и защищает солдат на различных аренах", – заявил начальник артиллерии израильской армии бригадный генерал Яир Натанс.

Самоходная гаубица Roem. Изображение: скриншот видео ЦАХАЛ

Как пишет Defense Post, новая система, смонтированная на грузовом автомобильном шасси, является более мобильной по сравнению с гусеничной САУ M109. К тому же дальность огня новой самоходки выше и достигает 40 километров. А по данным издания The Judean вариант гаубицы для европейских армий будет иметь ещё большую дальность стрельбы, которая составит 80 километров.

Артиллерийская установка размещена на модифицированном шасси армейского грузовика Oshkosh с колёсной формулой 10×10. Шасси имеет бронированную кабину, обеспечивающую защиту экипажа от пуль и осколков, а также от порыва мин и самодельных взрывных устройств.

Перевод новой гаубицы из походного положения в боевое занимает всего 60 секунд. Скорострельность установки – 8 выстрелов в минуту.

Изображение: скриншот видео ЦАХАЛ

Согласно данным компании Elbit Systems, расчёт установки состоит из трёх человек и способен "автоматически заряжать и наводить артиллерийскую систему, а также обеспечивать быстрое наведение и высокую скорострельность". Установка способна вести огонь последовательно несколькими снарядами с разными траекториями полёта, то есть в режиме огневого вала, когда все выпущенные снаряды одновременно попадают в цель.

Похоже, израильская фирма-производитель немного погорячилась с рекламой своего оружия, назвав её "первой в мире полностью автоматизированной" САУ. Во-первых, полностью автоматизированных самоходных гаубиц в мире по определению пока не существует. Во-вторых, если в качестве критерия оценки брать уровень насыщения артиллерийской установки различной автоматикой, то в данном случае первенство в этой области принадлежит конструкторам из Швеции с их 155-мм самоходной гаубицей Archer. Шведская самоходка была принята на вооружение ещё в 2014 году.