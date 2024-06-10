Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Сенатор США: Нельзя допустить поражения Украины и отдать РФ ископаемые на $10-12 триллионов
Американский политик признал, что Вашингтону не интересно будущее Украины, интересны только её ресурсы.

Фото: © AP Photo / Josh Reynolds

Соединённые Штаты, когда затевают какой-либо конфликт в том или ином уголке земного шара, традиционно привыкли прикрываться словами о защите демократии, прав и свобод. Хотя всему миру давно известно, какую "демократию" под крыльями своих самолётов обычно несут Штаты. На самом деле Вашингтону всё равно, есть ли демократия в какой-то конкретной стране, нет её там... Главное, чтобы были полезные ископаемые.

реклама

Весьма показательным в этом плане является заявление американского сенатора Линдси Грэма*, сделанное им в эфире телеканала CBS News. Данное заявление касается происходящего на Украине и военной помощи, оказываемой Вашингтоном Киеву. 

По мнению политика, если Украина "победит" в конфликте, то Штаты получат "лучшего делового партнёра", а вместе с этим и огромное количество значимых полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в 10-12 триллионов долларов.

Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнёром, о котором мы когда-либо мечтали. Эти 10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы России и Китаю. От того, чем всё закончится на Украине, зависит очень многое, – сказал сенатор. 

Далее сенатор снова призвал поддержать Украину и помочь ей одержать "победу" в конфликте. С его слов, поражение Украины является для США "непозволительным". Потому что Украина буквально сидит на золотой жиле. И Штаты не должны "отдавать Путину" критически важные полезные ископаемые, которые Россия потом будет "делить" с Китаем. Как сказал Линдси Грэм*, это будет просто нелепо.

В общем, американский политик прямо дал понять, что США рассматривают современную Украину как свою будущую колонию. Разумеется, в том случае, если она сумеет "победить", вероятность чего равна нулю. Впрочем, почему будущую колонию? Украина давно находится под внешним управлением, а её военные являются прокси-силой в руках Вашингтона. Киевские деятели просто забыли о том, какой является судьба всех колоний: метрополии вычерпывают все ресурсы, а потом уходят.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

#новости #украина #сша #политика #финансы #ресурсы #полезные ископаемые
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: США не могут производить снаряды с достаточной для противостояния России скоростью
В Германии начато производство гаубиц PzH 2000 для замены переданных Украине установок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
3
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
1
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Министр обороны Австрии: США, Франция и Германия пересекли красную линию
+
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
1
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Чехия готова подготовить 4 тысячи украинских военных в этом году
+
Байден назвал главную экзистенциальную угрозу для человечества наряду с ядерным оружием
10
Вучич считает, что баланс между силами необходим на фоне грядущих в мире перемен
+
Airbus предоставила новые БПЛА Wingman, которые будут действовать в паре с истребителями
3
С помощью 3D-печати ВМС Франции осуществили технический ремонт своих кораблей в море
+
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
+
Xiaomi готовит уже пятый смартфон в серии POCO M6, новинка получит название POCO M6 Plus 5G
+
The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition полностью выйдет в этом году
+
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+

Популярные статьи

Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
69
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
85
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
37
О причинах гибели президента Ирана Раиси
7
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
8
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
4
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
+

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
21:36
Но еще раньше ядерные буксиры и многоразовые корабли будут летать к базе на Луне, к Марсу и спутникам Юпитера.
В России до конца 2026 года создадут импульсные лазеры для медицины, промышленности и других сфер
Акация
21:36
Отдыхаю: шашлык на Дону, пиво, вино. Так рыба где?
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
kitava
21:34
Многие уже уничтожены. Восполнять будут 5 лет.
В Германии начато производство гаубиц PzH 2000 для замены переданных Украине установок
Tarment
21:29
А я не понимаю в чём смысл детей, просто мясо которое живёт, живёт, а потом помрёт как и все, так зачем время тратить на ничто вместо того чтобы прожить эту жизнь в своё удовольствие? Непонятно, я счи...
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
21:25
Как будто с тобой кто то общается тут.угорают и ждут когда ты ласты склеишь от мочи что пьешь.Пьет ссанину,сам мастурбек страшный как атомный взрыв и еще чет кочевряжится
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Tarment
21:14
Для этого планшет есть
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
Блейд
20:58
Иди со своим другом снизу общайся. Ну там про видеокарты про игры там мыло не мыло. Твоя видеокарта круче, его хуже. Мне с тобой неинтересно, ты over тупой.
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Блейд
20:57
Да нет всё нормально, на рыбалке был. А ты чем занимаешься?
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Акация
20:56
Шеша куда пропал, уже начал думать не случилось что, с тем, кто не прощает. Где рыба?
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
glavhyilo
20:54
вон племена даже создали гиперзвук,а пиндосы всё никак.
TSMC может повысить стоимость выпуска чипов для Nvidia на фоне успехов компании из США в сфере ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем