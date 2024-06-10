Американский политик признал, что Вашингтону не интересно будущее Украины, интересны только её ресурсы.

Фото: © AP Photo / Josh Reynolds

Соединённые Штаты, когда затевают какой-либо конфликт в том или ином уголке земного шара, традиционно привыкли прикрываться словами о защите демократии, прав и свобод. Хотя всему миру давно известно, какую "демократию" под крыльями своих самолётов обычно несут Штаты. На самом деле Вашингтону всё равно, есть ли демократия в какой-то конкретной стране, нет её там... Главное, чтобы были полезные ископаемые.

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Весьма показательным в этом плане является заявление американского сенатора Линдси Грэма*, сделанное им в эфире телеканала CBS News. Данное заявление касается происходящего на Украине и военной помощи, оказываемой Вашингтоном Киеву.

По мнению политика, если Украина "победит" в конфликте, то Штаты получат "лучшего делового партнёра", а вместе с этим и огромное количество значимых полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в 10-12 триллионов долларов.

Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнёром, о котором мы когда-либо мечтали. Эти 10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы России и Китаю. От того, чем всё закончится на Украине, зависит очень многое, – сказал сенатор.

Далее сенатор снова призвал поддержать Украину и помочь ей одержать "победу" в конфликте. С его слов, поражение Украины является для США "непозволительным". Потому что Украина буквально сидит на золотой жиле. И Штаты не должны "отдавать Путину" критически важные полезные ископаемые, которые Россия потом будет "делить" с Китаем. Как сказал Линдси Грэм*, это будет просто нелепо.

В общем, американский политик прямо дал понять, что США рассматривают современную Украину как свою будущую колонию. Разумеется, в том случае, если она сумеет "победить", вероятность чего равна нулю. Впрочем, почему будущую колонию? Украина давно находится под внешним управлением, а её военные являются прокси-силой в руках Вашингтона. Киевские деятели просто забыли о том, какой является судьба всех колоний: метрополии вычерпывают все ресурсы, а потом уходят.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.