Министр обороны республики заявил о готовности реагировать на любые угрозы.

Фото: Министерство обороны РБ

Некоторое время назад президент России Владимир Путин отдал распоряжение Генштабу РФ провести военные учения по подготовке к применению нестратегического (тактического) ядерного оружия. Распоряжение было отдано после антироссийских высказываний целого ряда западных политиков. Военные манёвры должны были быть проведены в два этапа. Согласно открытым данным, на втором этапе к ним должна была присоединится и союзная Белоруссия, которая также имеет в своём распоряжении тактические ядерные боеголовки. Первый этап учений уже завершился. Настала очередь второго этапа.

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Информационное агентство Reuters сообщает, что Белоруссия присоединилась ко второму этапу совместных с Россией "ядерных" учений.

Как говорится в материале издания, первая фаза мероприятий проходила в мае на юге России. По мнению ряда западных аналитиков, она стала своеобразным предупреждением Путина, призванным удержать Запад от ещё большего втягивания в конфликт на Украине.

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что учения являются превентивной мерой, направленной на "повышение готовности к применению так называемого оружия возмездия".

"Сейчас, как никогда прежде, мы полны решимости реагировать на любые угрозы, возникающие как перед нашей страной, так и перед Союзным государством", – сказал глава оборонного ведомства Белоруссии.

При этом он не уточнил, где и когда проходят эти учения, а также какие виды вооружений в них задействованы. Но министр отметил, что у его страны нет цели создавать какую-то напряжённость в вопросах региональной безопасности. Белоруссия не проецирует военные угрозы на третьи страны и вообще на кого-либо.

Как пишет Reuters, некоторые западные аналитики предполагают, что ядерное оружие якобы приобретает всё большее значение для России. Теоретически применение такого оружия могло бы нанести Западу "ошеломляющий шок", при этом не вызвав полномасштабного ядерного конфликта. Хотя риск эскалации в этом случае был бы очень велики.

Иностранные средства массовой информации по-прежнему в своём репертуаре. Понятно, что их публикации прежде всего ориентированы на западную публику, чтобы показать западным обывателям, насколько Россия "плохая" и почему надо продолжать "помогать" Украине, растрачивая деньги налогоплательщиков. При этом почему-то эти западные СМИ не публикуют заявления российского лидера о том, что Россия не намерена применять ЯО. Крайний раз президент Путин высказался на эту тему во время недавнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).