Оказывается, в Румынии было собственное производство танков. Только TR-85 – это всё тот же советский Т-55, несмотря на апгрейд.

Румынский танк TR-85M1 Bizonul. Фото: commons.wikimedia.org

В последнее время страны Европы стали на путь активной милитаризации и обновления своих вооружённых сил. Румыния, которая является членом НАТО, не стала исключением. Профильный ресурс Defence24 сообщает, что эта страна намерена провести модернизацию своих танков TR-85M1 Bizonul ("Бизон").

реклама

Как говорится в материале издания, несмотря на то, что Румыния долгие годы являлась участницей Организации Варшавского договора, разрабатывала собственные модификации основных боевых танков советского образца. В основном это были боевые машины на основе Т-54/55 и Т-72. Последним успешным проектом Румынии в области танкостроения является TR-85M1.

В модификации танков Т-72 румынские инженеры не смогли достичь каких-то значимых успехов. Зато в модернизации линейки Т-54/55 дело обстояло совершенно иначе. В Румынии были разработаны такие боевые машины как TR-580, TR-77-580 (образца 1977 года) и TR-85. Все они были построены на основе советского Т-55. Суммарно румынская оборонная промышленность выпустила около 600 единиц TR-580, TR-77-580 и TR-85, а также специализированных бронированных машин на их базе.

Румынский танк TR-85M1 Bizonul. Фото: commons.wikimedia.org

В настоящее время руководство вооружённых сил Румынии намеревается модернизировать 108 танков TR-85 до следующей версии. Машины хотят довести до стандарта TR-85M1R Bizonul.

Как пишет Defence24, пока остаётся неясным будут ли модернизированы танки TR-85M1, или планы касаются ещё и варианта TR-85. Батальон таких танков всё ещё имеется на вооружении румынской армии. Если модернизация затронет и старые машины, то на балансе армии Румынии одновременно будет находится два практически идентичных типа танков – TR-85R и TR-85M1R. Модернизацию планируется проводить в два этапа – по 54 танка на каждый этап.

TR-85M1 Bizonul (на первом плане) во время учений. Фото: Министерство обороны Румынии/commons.wikimedia.org

Запланированная программа модернизации предусматривает замену элементов электроники, системы управления огнём и электронику. Кроме того, TR-85M1R должен получить новые стабилизаторы для орудия и турельной системы, новую систему пожаротушения. Ещё будут заменены приборы наблюдения и прицеливания. В частности, будет установлен новый прицел наводчика с тепловизионной камерой. Также будет установлены новые системы связи с шифрованием данных.