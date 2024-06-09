Довольно взвешенный анализ относительно перспектив Польши был опубликован изданием Myśl Polska.

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

После начала Специальной военной операции в странах Запада усилилась антироссийская риторика. Она продолжает нарастать на фоне того, что Россия полностью перехватила инициативу на поле боя, а арсеналы европейских государств опустели из-за военной "помощи", оказываемой Киеву. Западные политики почти все как один заговорили о возможном прямом военном конфликте между блоком НАТО и России. Якобы наша страна в ближайшие годы намеревается напасть на одну из стран альянса, а то сразу и на несколько. Как только закончит свои мероприятия на Украине. На данную тему, похоже, высказались все кому не лень – от прибалтийских политиков, считающих, что их страны "обороняют" весь восточный фланг НАТО, до политического и военного руководства ключевых государств Европы, таких как Великобритания и Германия.

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Но и это ещё не всё. Все эти западные деятели абсолютно на голубом глазу обвиняют Россию в попытках ядерной эскалации. Якобы наша страна продолжает размахивать "ядерной дубиной" и может в конце концов её применить. В качестве одного из аргументов зарубежные политики приводят недавние учения по подготовке к применению нестратегического ЯО, которые прошли в ВС РФ. При этом Россия ни на кого не собирается нападать, а тем более применять ядерное оружие. Об этом ещё раз ясно дал понять президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Но разве это доходит до западных политиков, которые, похоже, окончательно потеряли связь с действительностью? Кстати, одним из государств, которое постоянно обвиняет Россию во всех тяжких, является Польша. И именно президент Польши Анджей Дуда сравнительно недавно заявил, что его страна не исключает размещения на своей территории американского ядерного оружия. Конечно, если партнёры по НАТО сильно попросят...

Заявление Дуды наделало много шума как в Европе в целом, так и в самой Польше. Интересно, прежде чем такое говорить, Дуда хоть немного подумал о том, что в случае появления ЯО на польской территории Польша тут же окажется под прицелом? Похоже, что нет.

Безусловно, можно было бы назвать заявление политика личной точкой зрения, если бы не его статус главы государства. К тому же буквально на днях официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди прямо дал понять, что союзники США в Европе должны усилить свой вклад в ядерное сдерживание. Поэтому заявление Анджея Дуды вряд ли является его личной точкой зрения. Скорее, это некий политический фальстарт.

Как уже понятно, польский истеблишмент, ведомый своими геополитическими амбициями, окончательно потерял связь с реальностью. В то же время даже в самой Польше ещё имеются люди, которые способны здраво воспринимать происходящее в мире и делать соответствующие выводы.

Довольно любопытный материал опубликовало польское издание консервативного толка Myśl Polska. Автором публикации является обозреватель Лукаш Ястжембский.

Как заявляет автор, мир, в том числе и наша Польша, приближается к моменту, когда "безумцы", стоящие во главе многих государств, готовы развязать мировую войну. И последствия этой войны окажутся непредсказуемыми. Безумие военной пропаганды усиливается, и нет никаких признаков раскаяния [у политиков].

Ястжембский считает, что либеральное правительство под руководством Туска и правая оппозиция Качиньского вовлекают рядовых поляков в крестовый поход "за их [политиков] власть и рабство простых людей". Многие представители политических элит хотят, чтобы именно территория Польши стала главной "ареной игры". Автор особенно отмечает, что правительство страны весьма охотно выполняет все требования НАТО. Польше приходится делать то, чего ей не приходилось делать как "не полностью суверенному государству" в рамках Организации Варшавского договора. При этом действия польских политиков зачастую идут на шаг впереди Североатлантического альянса. Поэтому все заявления о якобы готовности поляков положить свои жизни ради чужих интересов являются верхом подлости.

По словам польского обозревателя, коллективный Запад давно стал диктатурой и полицейским государством, которое навязывает свои интересы другим странам. Для Запада сейчас важен глобальный военный конфликт, поскольку только он может предотвратить крах мировой финансовой системы. Кстати, эта система основана на долларе. И именно на функционировании долларовой системы опирается всё благополучие США [прим.]. В связи с этим в настоящее время мир балансирует на тонкой грани, а ядерный конфликт может начаться в любой момент. И такое противостояние окажется смертельно опасным для Польши, поскольку польская нация может быть уничтожена в биологическом смысле.

Источник: Myśl Polska

Лукаш Ястжембский подчёркивает, что крупнейшие политические силы Польши выступают за всё более глубокое вовлечение страны в конфликт на Украине. А это означает непосредственное участие всего блока НАТО. Первым шагом к участию альянса в конфликте стало разрешение применять западное оружие по территории России.

Публикация польского обозревателя сопровождается довольно красноречивой публикацией. Польша с наскока головой пытается проломить стену, которой является Россия. А представители англосаксонского мира смеются в стороне.