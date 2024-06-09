Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Myśl Polska: Возможный конфликт, развязанный Западом, поставит под вопрос существование Польши
Довольно взвешенный анализ относительно перспектив Польши был опубликован изданием Myśl Polska.

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

После начала Специальной военной операции в странах Запада усилилась антироссийская риторика. Она продолжает нарастать на фоне того, что Россия полностью перехватила инициативу на поле боя, а арсеналы европейских государств опустели из-за военной "помощи", оказываемой Киеву. Западные политики почти все как один заговорили о возможном прямом военном конфликте между блоком НАТО и России. Якобы наша страна в ближайшие годы намеревается напасть на одну из стран альянса, а то сразу и на несколько. Как только закончит свои мероприятия на Украине. На данную тему, похоже, высказались все кому не лень – от прибалтийских политиков, считающих, что их страны "обороняют" весь восточный фланг НАТО, до политического и военного руководства ключевых государств Европы, таких как Великобритания и Германия. 

реклама

Но и это ещё не всё. Все эти западные деятели абсолютно на голубом глазу обвиняют Россию в попытках ядерной эскалации. Якобы наша страна продолжает размахивать "ядерной дубиной" и может в конце концов её применить. В качестве одного из аргументов зарубежные политики приводят недавние учения по подготовке к применению нестратегического ЯО, которые прошли в ВС РФ. При этом Россия ни на кого не собирается нападать, а тем более применять ядерное оружие. Об этом ещё раз ясно дал понять президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

Но разве это доходит до западных политиков, которые, похоже, окончательно потеряли связь с действительностью? Кстати, одним из государств, которое постоянно обвиняет Россию во всех тяжких, является Польша. И именно президент Польши Анджей Дуда сравнительно недавно заявил, что его страна не исключает размещения на своей территории американского ядерного оружия. Конечно, если партнёры по НАТО сильно попросят... 

Заявление Дуды наделало много шума как в Европе в целом, так и в самой Польше. Интересно, прежде чем такое говорить, Дуда хоть немного подумал о том, что в случае появления ЯО на польской территории Польша тут же окажется под прицелом? Похоже, что нет. 

Безусловно, можно было бы назвать заявление политика личной точкой зрения, если бы не его статус главы государства. К тому же буквально на днях официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди прямо дал понять, что союзники США в Европе должны усилить свой вклад в ядерное сдерживание. Поэтому заявление Анджея Дуды вряд ли является его личной точкой зрения. Скорее, это некий политический фальстарт. 

Как уже понятно, польский истеблишмент, ведомый своими геополитическими амбициями, окончательно потерял связь с реальностью. В то же время даже в самой Польше ещё имеются люди, которые способны здраво воспринимать происходящее в мире и делать соответствующие выводы.

Довольно любопытный материал опубликовало польское издание консервативного толка Myśl Polska. Автором публикации является обозреватель Лукаш Ястжембский.

Как заявляет автор, мир, в том числе и наша Польша, приближается к моменту, когда "безумцы", стоящие во главе многих государств, готовы развязать мировую войну. И последствия этой войны окажутся непредсказуемыми. Безумие военной пропаганды усиливается, и нет никаких признаков раскаяния [у политиков].

Ястжембский считает, что либеральное правительство под руководством Туска и правая оппозиция Качиньского вовлекают рядовых поляков в крестовый поход "за их [политиков] власть и рабство простых людей". Многие представители политических элит хотят, чтобы именно территория Польши стала главной "ареной игры". Автор особенно отмечает, что правительство страны весьма охотно выполняет все требования НАТО. Польше приходится делать то, чего ей не приходилось делать как "не полностью суверенному государству" в рамках Организации Варшавского договора. При этом действия польских политиков зачастую идут на шаг впереди Североатлантического альянса. Поэтому все заявления о якобы готовности поляков положить свои жизни ради чужих интересов являются верхом подлости.

По словам польского обозревателя, коллективный Запад давно стал диктатурой и полицейским государством, которое навязывает свои интересы другим странам. Для Запада сейчас важен глобальный военный конфликт, поскольку только он может предотвратить крах мировой финансовой системы. Кстати, эта система основана на долларе. И именно на функционировании долларовой системы опирается всё благополучие США [прим.]. В связи с этим в настоящее время мир балансирует на тонкой грани, а ядерный конфликт может начаться в любой момент. И такое противостояние окажется смертельно опасным для Польши, поскольку польская нация может быть уничтожена в биологическом смысле.

Источник: Myśl Polska

Лукаш Ястжембский подчёркивает, что крупнейшие политические силы Польши выступают за всё более глубокое вовлечение страны в конфликт на Украине. А это означает непосредственное участие всего блока НАТО. Первым шагом к участию альянса в конфликте стало разрешение применять западное оружие по территории России. 

Публикация польского обозревателя сопровождается довольно красноречивой публикацией. Польша с наскока головой пытается проломить стену, которой является Россия. А представители англосаксонского мира смеются в стороне.

#политика #нато #европа #польша #ядерное оружие #конфликты #мир
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
29
Нейтронная звезда в нашей галактике излучает постоянный радиосигнал с периодичностью в 53.8 минуты
+
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
2
Hamster Kombat готовится к запуску токена в открытой сети
5
Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
1
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
11
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
США выводят свои боевые корабли из порта военной базы в Джибути
2
Warhorse Studios представили новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2
+
RTX 4080 с трудом выдает 30 FPS в 4K в демонстрации Abandoned Manor на Unreal Engine 5.4
6
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
«КамАЗ» построит в Москве новый завод среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей
5
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Российская студия GFAGames представила атмосферный трейлер шутера Pioner
+
Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США отработал условный удар по Калининградской области РФ
1
Украинские войска пытались контратаковать в районе посёлка Глубокое
+
Почему Hamster Kombat – это обычная пирамида, а геймеры получат крохи со стола разработчиков
2
Nothing анонсировала бюджетный смартфон CMF Phone 1 с необычным элементом дизайна
+
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
+
Студия Nightdive Studios анонсировала ремастер хоррора The Thing
1

Популярные статьи

"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
7
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
41
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
29
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
О причинах гибели президента Ирана Раиси
5
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
4

Сейчас обсуждают

swr5
19:31
Берите ближе, это типичный моссад.
О причинах гибели президента Ирана Раиси
KAA
19:30
Теперь вопрос, в каком это собирать корпусе и какое там будет охлаждение видеокарты.
Киев разрабатывает свои собственные модули планирования и коррекции для авиабомб
Ivan Mikhailov
19:30
Забавно, что когда подобные фото с Абрамсами приводили, то это был не фейк, на 146% И ещё один момент, автор обвиняет z-военкоров во лжи, но когда они же разгоняли фейки с теми же Абрамсами, то вопрос...
Публикации «первого поражённого» истребителя Су-57 оказались фейком
REY_B_
19:29
Чтобы играть удобно откинувшись на спинку кресла, нужна диагональ 32-34 дюйма. Когда до экрана метр, так и для глаз полезнее.
Игровой монитор ViewSonic XG2536 получил 24-дюймовую IPS-панель с частотой 280 Гц и цену менее $300
Windmark
19:28
Это всё из-за хомяка
Популярный мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем
swr5
19:28
Вы не представляете какое серьезное отношение у западных спецслужб и политиков к медиаисточникам, для них это оружие, и самая эффективная война для них - это война за умы людей, посмотрите, что они сд...
О причинах гибели президента Ирана Раиси
Олег Тимофеев
19:26
Наверняка их будет не пять .
Financial Times: Китай вербует пилотов западных истребителей для обучения своих лётчиков
cypher1999
19:26
А вот про ценник матплат для АМД - почему-то стыдливо умолчали :)
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Олег Тимофеев
19:25
Вот это и настораживает что нас не ценят.
Белый дом отреагировал на визит кораблей ВМФ РФ к берегам Кубы
Олег Тимофеев
19:22
По зернышку.
В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем