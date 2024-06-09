Похоже, что президент Франции в погоне за политическими очками решил пуститься во все тяжкие.

Эммануэль Макрон и Джо Байден. Фото: Ludovic Marin/Pool/AFP/Getty Images

Сразу же после начала Специальной военной операции страны коллективного Запада заморозили суверенные финансовые активы России, находившееся на зарубежных счетах. Согласно открытым данным, речь идёт о сумме приблизительно равной 300 миллиардам долларах США. И практически сразу же западные политики стали думать, что с российскими средствами делать, как их изъять. Разумеется, предлогом направления этих средств на "благое" дело – для оказания помощи Украине. На самом деле, речь идёт о банальном воровстве уже на государственном уровне.

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Представители стран Запада выдвигали самые разные варианты экспроприации и "оприходования" российских денег. В итоге сошлись на том, что реквизированы будут только проценты, набежавшие на суверенные активы России. В Евросоюзе назвали эти проценты "непредвиденной прибылью". Согласно планам, изъятые большая часть изъятых средств, а именно 90% суммы, должна быть направлена в Европейский фонд мира. Из последнего берутся средства на оплату поставок вооружения для Киева. Оставшиеся деньги будут использованы для оказания помощи Украине "другими способами", а также для оплаты возможных судебных издержек в том случае, если российская сторона подаст иски. Таким образом, если план коллективных европейцев воплотится в жизнь, то по факту от изъятых средств Украине не достанется практически ничего. Кстати, украинская сторона горячо приветствовала предварительное решение об изъятии средств России, но продолжает настаивать на том, что изъять необходимо всю сумму и... отдать Украине. Но пока все российские активы находятся там, где и находились. Видимо, у некоторых сохранивших немного адекватности европейских политиков присутствуют определённые опасения по данному поводу.

Как сообщает агентство ТАСС, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон намерены добиваться передачи доходов от российских активов Украине. Об этом говорится в совместной американо-французской дорожной карте, принятой по итогам встречи двух лидеров в Елисейском дворце.

"Президенты двух стран будут поддерживать на уровне Евросоюза и Группы семи [Большой семёрки] шаги по передаче Украине доходов от замороженных российских активов в соответствии с международным правом, национальными юридическими системами и процессом принятия решений", – отмечается в сообщении.

Формулировка просто бесподобная. Это если учесть, что международное право, на которое упирают Байден и Макрон, вроде бы как запрещает воровство средств другого государства. Но, как известно, Вашингтон уже давно это международное право попрал. И по этому же пути идут страны Евросоюза. Кстати, европейские политики, обсуждая изъятие процентов от суверенных активов, пришли к выводу, что они не России то и не принадлежат. Это всё равно, что сказать клиенту банка о том, что проценты с вклада не его, а банка. Что касается "национальных юридических систем", то, вероятно, в данном случае подразумеваются законы стран Европы, которые придётся срочно менять под конкретные требования.

Но что самое интересное, это то, что Штаты осознанно толкают экономику Евросоюза на край финансовой пропасти. Большая часть активов России находится как раз на европейских счетах. Если ЕС решит изъять хотя бы даже проценты с этих денег, то последствия для европейской экономики могут оказаться непредсказуемыми.