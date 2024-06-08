Глава военного ведомства страны призвал готовиться "к худшему". Не забыл он сказать и возможном возвращении воинской службы по призыву.

Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Когда-то немецкая армия была одной из самых сильнейших европейских армий. Даже после окончания Второй мировой войны и образования на немецкой территории двух государств с различным государственным строем, вооружённые силы двух стран были под стать друг другу. К слову, Национальная народная армия (ННА) ГДР по своему боевому потенциалу являлась второй среди стран Организации Варшавского договора, после ВС СССР.

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Но после окончания холодной войны, объединения двух Германий новая немецкая армия стала деградировать. И этот процесс продолжался три с лишним десятилетия. Немецкая армия нынче не та, измельчали немцы. Согласно данным рейтинга Global Firepower, который оценивает боевой потенциал вооружённых сил стран мира, в 2024 немецкая армия находится на 19-й строчке. При этом по своей мощи бундесвер уступает армии Великобритании (6-е место), Италии (10-е место), Франции (11-е место) и Украине (18-я строчка). В указанном рейтинге армия Польши находится на 21-й строчке. Но с учётом активной милитаризации, которую проводит Варшава, есть огромная вероятность, что польская армия по своей мощи уже давно превосходит армию немецкую.

В общем, дела у бундесвера идут не самым лучшим образом. В Берлине это стали осознавать и предпринимают определённые действия. Канцлер Шольц даже создал специальный фонд размером 100 миллиардов евро, из которого должна была финансироваться модернизация бундесвера. В итоге деньги уже практически потрачены, а результат для немецкой армии оказался практически околонулевой. К тому же немецкие политики, пытаясь "помочь" Украине, серьёзно опустошили арсеналы бундесвера. Однако амбиции в Берлине остались...

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее достаточно много говорил о необходимости усиления боевого потенциала немецкой армии. Говорит он на данную тему и сейчас. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Необходимо дать понять, о чем идет речь, используя правильные термины", – заявил Писториус на Дне Бундесвера в Нижней Саксонии. Речь, по его словам, идет о возможности вести оборонительную войну при нападении, "то есть быть готовым к худшему, чтобы не столкнуться с ним".

По мнению Писториуса, Германия должна адаптироваться "к новым вызовам и угрозам". Затронул министр и тему возвращения обязательного призыва в армию. Глава оборонного ведомства ФРГ отметил, что в старом виде его уже не будет.

"Мы не собираемся проверять 400 тыс. молодых людей каждый год и в конечном итоге отбирать большинство из них", – сказал он. "Для этого нет ни возможностей, ни времени. Но нам нужен более сильный резерв, особенно для наращивания обороноспособности. И это обычно достигается за счет того, что больше молодых мужчин и в идеале молодых женщин проходят военную службу, в идеале – добровольно", – констатировал Писториус.

Ещё одно доказательство того уровня, на который скатилась армия Германии. Впрочем, как и вся страна. Фактически Писториус признал, что у Берлина нет никакого мобилизационного резерва. Чтобы его создать, нужны время и "возможности". Под последними, вероятно, подразумеваются финансы.

Ранее немецкая пресса опубликовала данные о том, что немецкой армии необходимо ещё 75 тысяч человек личного состава для укомплектования новых бригад, дивизий и корпусов. Эти соединения нужны для того, чтобы Германия могла выполнить свои обязательства в рамках новых планов коллективной обороны НАТО, принятых летом 2023 года.