Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Министр обороны Германии Писториус снова заявил, что бундесвер должен быть боеспособным
Глава военного ведомства страны призвал готовиться "к худшему". Не забыл он сказать и возможном возвращении воинской службы по призыву.

Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Когда-то немецкая армия была одной из самых сильнейших европейских армий. Даже после окончания Второй мировой войны и образования на немецкой территории двух государств с различным государственным строем, вооружённые силы двух стран были под стать друг другу. К слову, Национальная народная армия (ННА) ГДР по своему боевому потенциалу являлась второй среди стран Организации Варшавского договора, после ВС СССР.

реклама

Но после окончания холодной войны, объединения двух Германий новая немецкая армия стала деградировать. И этот процесс продолжался три с лишним десятилетия. Немецкая армия нынче не та, измельчали немцы. Согласно данным рейтинга Global Firepower, который оценивает боевой потенциал вооружённых сил стран мира, в 2024 немецкая армия находится на 19-й строчке. При этом по своей мощи бундесвер уступает армии Великобритании (6-е место), Италии (10-е место), Франции (11-е место) и Украине (18-я строчка). В указанном рейтинге армия Польши находится на 21-й строчке. Но с учётом активной милитаризации, которую проводит Варшава, есть огромная вероятность, что польская армия по своей мощи уже давно превосходит армию немецкую. 

В общем, дела у бундесвера идут не самым лучшим образом. В Берлине это стали осознавать и предпринимают определённые действия. Канцлер Шольц даже создал специальный фонд размером 100 миллиардов евро, из которого должна была финансироваться модернизация бундесвера. В итоге деньги уже практически потрачены, а результат для немецкой армии оказался практически околонулевой. К тому же немецкие политики, пытаясь "помочь" Украине, серьёзно опустошили арсеналы бундесвера. Однако амбиции в Берлине остались...

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее достаточно много говорил о необходимости усиления боевого потенциала немецкой армии. Говорит он на данную тему и сейчас. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Необходимо дать понять, о чем идет речь, используя правильные термины", – заявил Писториус на Дне Бундесвера в Нижней Саксонии. Речь, по его словам, идет о возможности вести оборонительную войну при нападении, "то есть быть готовым к худшему, чтобы не столкнуться с ним". 

По мнению Писториуса, Германия должна адаптироваться "к новым вызовам и угрозам". Затронул министр и тему возвращения обязательного призыва в армию. Глава оборонного ведомства ФРГ отметил, что в старом виде его уже не будет.

"Мы не собираемся проверять 400 тыс. молодых людей каждый год и в конечном итоге отбирать большинство из них", – сказал он. "Для этого нет ни возможностей, ни времени. Но нам нужен более сильный резерв, особенно для наращивания обороноспособности. И это обычно достигается за счет того, что больше молодых мужчин и в идеале молодых женщин проходят военную службу, в идеале – добровольно", – констатировал Писториус.

Ещё одно доказательство того уровня, на который скатилась армия Германии. Впрочем, как и вся страна. Фактически Писториус признал, что у Берлина нет никакого мобилизационного резерва. Чтобы его создать, нужны время и "возможности". Под последними, вероятно, подразумеваются финансы.

Ранее немецкая пресса опубликовала данные о том, что немецкой армии необходимо ещё 75 тысяч человек личного состава для укомплектования новых бригад, дивизий и корпусов. Эти соединения нужны для того, чтобы Германия могла выполнить свои обязательства в рамках новых планов коллективной обороны НАТО, принятых летом 2023 года.

#новости #политика #армия #германия #бундесвер #писториус
+
Написать комментарий (0)
Чехия закупит 77 новых танков Leopard 2A8 для оснащения тяжёлой бригады
Соединённые Штаты сообщили о начале полного вывода американских военных из Нигера
Airbus предоставила новые БПЛА Wingman, которые будут действовать в паре с истребителями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые в США: низкообогащенный уран высокого качества может быть использован в качестве оружия
+
Европа производством аккумуляторов из древесины хочет избавиться от литиевой зависимости из Китая
4
На СВО задействовали многоцелевое орудие "Козерог-1", стреляющее ракетами, гранатами и снарядами
1
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
8
В ночь на 7 июня российские ВКС сумели поразить комплексы ПВО в Полтавской и Киевской областях
+
Меркурис: Россия способна подавить своими РЭБ беспилотники США в районе Черного моря
1
Financial Times: Китай вербует пилотов западных истребителей для обучения своих лётчиков
+
«Аэрофлот» хочет оказаться от покупки пассажирских лайнеров Superjet 100 и Ту-214
15
RTX 4080 с трудом выдает 30 FPS в 4K в демонстрации Abandoned Manor на Unreal Engine 5.4
6
Чем интересен проект космического лифта, и почему в 2025 Япония не сможет приступить к строительству
1
Смартфон Realme GT 7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 4 и OLED 8T LTPO с разрешением 1,5K
+
MLID: NVIDIA GeForce RTX 5090 получит 28 ГБ видеопамяти и может стоить $2500
11
«КамАЗ» построит в Москве новый завод среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей
4
JPR: NVIDIA заняла 88% рынка десктопных видеокарт для ПК в первом квартале 2024 года
+
Мессенджер Telegram запустил собственную валюту Stars
+
Дом Советов в Калининграде окончательно снесут летом 2024 года
1
Ajazz представила клавиатуры с сенсорными экранами
+
Российская армия постепенно продавливает оборону ВСУ на Волчанском и Липцевском направлениях
1
Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США отработал условный удар по Калининградской области РФ
1
Нейтронная звезда в нашей галактике излучает постоянный радиосигнал с периодичностью в 53.8 минуты
+

Популярные статьи

7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
28
"Резидент", "Пацан против всех", "Без границ" - обзор трех фильмов
6
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для QuadHD-гейминга и стриминга игр
20
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
105
Китайские разработчики преднамеренно ухудшают AI-чипы, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC
2
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
27
Об истребителях Mirage 2000-5, которые Франция собирается передать Украине
14
Американский журналист сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и похвалил Россию
4
War Zone: США активно наращивают запасы ракет для обороны Тайваня
+

Сейчас обсуждают

АЕV
23:14
Ушли одни придут другие, свято место пусто не бывает. Качали нефть одни, будут другие.
США приступили к выводу своих войск из Нигера
lighteon
23:06
Вот Zotac 6200A с турбо кешем я брал уже после покупки HD 3850 AGP. Это я помню. А X1050 наверное для знакомства с Radeon, все таки карта на сдачу, сейчас бы к ней какие-то завышенные требования иметь...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Псье Миздюкович
23:05
Да просто у европейских фентаниловых наркоманов ни на что более денег не хватает!
В некоторых странах Европы старая PlayStation 4 продаётся лучше, чем новые Xbox Series X/S
lighteon
23:02
Ну так не я ж заикнулся назвать сей опус "обзор", в обзорах обычно печатную плату фотографируют в хорошем качестве и делают детальный разбор элементной базы, чтобы читатель имел представление. Ага... ...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Дмитрий
23:02
Уже пашет
В работе Telegram произошёл масштабный сбой
Рамиль Агрусев
22:58
Да, Nvidia продаёт лопаты в эпоху ИИ-лихорадки!
Глава NVIDIA: роботы-гуманоиды заменят людей во всех сферах, начиная с IT и заканчивая заводами
PanzerK
22:41
Угу... с Doom 3 совместимость просто великолепная... а 54 кадра в Quake 3 Arena... это мечта геймера... Про "фаз питания"... спасибо - поржал... )))
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Псье Миздюкович
22:40
мефом колится и дрочит
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
cibershot
22:40
Xbox можно брать фанатам GTA IV где игра идет в 60fps на боксе. А так она нах не нужна
В некоторых странах Европы старая PlayStation 4 продаётся лучше, чем новые Xbox Series X/S
Алиса Котова
22:35
Ну и где твой обвал, Нострадамус недоделанный?
Сравнение игровых ПК 2011 и 2021 года и цен на них
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем