Одиночный "стратег" поднялся в воздух с аэродрома в Великобритании, пролетел на Балтийским морем и приблизился к самому западному региону России.

Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США. Фото: © Mindaugas Kulbis / AP

Российские мониторинговые ресурсы сообщили о том, что в первой половине дня 8 июня одиночный стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress наведался в воздушное пространство над Балтийским морем. Самолёт, способный нести на своём борту ядерное оружие, поднялся в воздух с авиационной базы Фэрфорд в Великобритании, пролетел над Северным морем, пересёк воздушное пространство Дании и южной части Швеции, потом пролетел над шведским островом Готланд. После чего борт проследовал вдоль побережья Латвии и Литвы в направлении Калининградской области.

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Если учитывать траекторию полёта этого бомбардировщика, то существует определённая вероятность, что американский самолёт произвёл учебную отработку массированного удара по стратегическим объектам на территории Белоруссии и России с помощью крылатых стратегических ракет AGM-86B с ядерными БЧ (дальность полёта до 2400 км) либо их неядерным вариантом AGM-86D, оснащённым осколочно-фугасной проникающей БЧ. Ещё одним типом оружия, применение которого могло быть отработано в данном полёте, является высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности AGM-158B JASSM-ER. Данное изделие имеет дальность полёта до 980 километров. Бомбардировщик B-52H может нести на борту двенадцать таких ракет.

Появление американского "стратега" в непосредственной близости от российских границ можно было бы объяснить участием в военно-морских учениях Baltops 2024 блока НАТО. Но есть нюанс. Одной из целей этих военных манёвров обозначена отработка "обеспечения безопасности судоходства" в Балтийском море. Но для обеспечения этой безопасности у "самого миролюбивого" альянса на плане в регионе имеется достаточно самолётов оперативно-тактической авиации. К тому же пиратов на Балтике как-то не наблюдалось.

В общем, Соединённые Штаты продолжают нагнетать напряжённость в мировой геополитике.