Издание ссылается на информированные источники

Зенитно-ракетный комплекс Patriot немецкой армии. Фото: Axel Heimken/picture alliance/Getty Images

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную помощь. Безусловным лидером по объёму поставок вооружений для Киева являются США, на втором месте – Германия. В свою очередь, киевские власти продолжают требовать от западных государств дополнительных средств противовоздушной обороны. Прежде всего их интересуют зенитно-ракетные комплексы Patriot или их европейские аналоги, такие как франко-итальянские SAMP/T или, на крайний случай, хотя бы немецкие системы IRIS-T среднего радиуса действия.

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Западная инициатива по быстрому предоставлению Киеву современных средств ПВО из наличия европейских армий, возглавляемая Германией, провалилась. Власти стран Евросоюза не спешат расставаться с имеющимися немногочисленными (и очень дорогими) зенитно-ракетными комплексами, справедливо опасаясь за обороноспособность собственных государств. Только одна Германия согласилась выделить Украине ещё одну батарею ЗРК Patriot. Третью по счёту, в дополнение к ранее поставленным двум.

Теперь же стало известно, что Берлин рассматривает возможность передачи Украине ещё одного комплекса Patriot, четвёртого. Такую информацию опубликовало агентство Bloomberg.

Как говорится в материале издания, Германия рассматривает возможность отправки четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" на Украину, поскольку союзники изо всех сил пытаются найти вооружение, которое Зеленский запросил для отражения наступления российской армии на Харьковском направлении.

Информированные источники, говорившие на условиях анонимности, сообщили агентств, что ещё одна батарея Patriot станет дополнением к тем трём, что были переданы Берлином ранее [точнее, к двум, поскольку одна только обещана, прим.]. Но власти Германии пока ещё не приняли окончательного решения по данному вопросу.

Как пишет Bloomberg, из всех западных союзников только пока только Германия пообещала Украине дополнительные средства ПВО. Другие страны, включая США и Румынию, только рассматривают вариант передачи своих систем Patriot. Италия намеревается передать Киеву одну из своих систем SAMP/T. Произойдёт это после саммита "Большой семёрки", который пройдёт в этом месяце. Помимо этого, Нидерланды выступили с инициативой о том, чтобы союзники коллективно собрали одну батарею "Пэтриот" для скорейшей её передачи Украине.