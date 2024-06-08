С конца февраля 2024 года уже уничтожено четырнадцать таких боевых машин

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Одним из элементов военной "помощи", оказываемой Киеву со стороны иностранной коалиции стали поставки бронетехники, в том числе и основных боевых танков западного образца. Первыми расщедрилась Великобритания, предоставившая для нужд ВСУ целых четырнадцать своих Challenger 2.

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Передача этих боевых машин являлась политическим шагом, призванным побудить европейских союзников и открыть свои склады. Как заявляли британцы, их танк являлся практически "неуязвимым". Первый из уничтоженный российскими бойцами Challenger 2 остался чадить в степи на южном направлении ещё в ходе провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года. После этого о боевом применении британских танков, оставшихся в распоряжении украинских военных, практически ничего не слышно.

За Великобританией подтянулась Германия и прочие европейские страны, ставшие одаривать Украину немецкими танками Leopard 2 различных модификаций. Самыми современными из этой линейки стали машины Leopard 2A6.

Дольше всех с передачей основных боевых танков M1A1 Abrams тянули США. Вашингтон изначально пообещал Киеву передать 31 танк данного типа. Данного количества техники как раз хватило для укомплектования одного танкового батальона.

Передача танков затянулась. Задержка с передачей танков объясняется просто – американские инженеры снимали с них всё, что представляет ценность и относится к разряду критически важных технологий. Долгое время украинское командование не вводило подаренные Штатами танки в бой, держа их в резерве.

Танки M1A1 Abrams введённые командованием ВСУ в бой на Авдеевском направлении, практически сразу стали гореть один за другим. Причём горят они ничуть не хуже своих европейских аналогов. Американские боевые машины стали первоочередной целью для российских бойцов. Фактически солдаты ВС РФ открыли на этих бронированных монстров настоящую охоту. Теперь уничтоженные "Абрамсы" с завидной регулярностью появляются в сводках Министерства обороны России.

Сколько танков данного типа уничтожено всего? Практически половина из переданных.

Как сообщил телеграм-канал "Вестник 1430 полка", на сегодняшний день уничтожено 14 танков M1 Abrams из 31 поставленного. Информация подкреплена фотографиями разбитой техники противника.

14 из 31 M1A1SA Abrams ВСУ было уничтожено на сегодняшний день. 5 ноября 2023 года Украина в виде военной помощи получила от США партию танков М1А1SA Abrams состоящая из 31 единицы бронетехники. В боях танки начала участвовать в конце февраля 2024 и на сегодняшний день российские военнослужащие приблизились к «двухнедельному» календарю уничтожения вражеской бронетехники, – пишет телеграм-канал.

Интересно, что некоторое время назад американский телеканал CNN выпустил довольно любопытный репортаж, посвящённый американским танкам, который стоят на вооружении 47-механизированной бригады ВСУ. Это соединение считается элитным, поскольку прошло подготовку по стандартам НАТО и оснащено западной боевой техникой. Репортёры телеканала побывали на позициях украинских танкистов и услышали очень много нелестного о танках, переданных Штатами. Начиная от технических проблем с двигателями, слабой броневой защиты, заканчивая конденсатом, появляющимся в туман и дождливую погоду и выводящим из строя электрику танков. Да и вообще, по со слов танкистов ВСУ, "Абрамсы" стали одними из главных целей для российских военных.