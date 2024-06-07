Бывший начальник Генерального штаба Польши дал понять, что блок НАТО должен разговаривать с Россией с позиции "силы". Как это должно происходить, он не пояснил.

Генерал Раймунд Анджейчак. Фото: Министерство обороны Польши

Страны коллективного Запада, к которому относится и Польша, продолжают нагнетать и без того напряжённую геополитическую обстановку в Европе. На тему возможного противостояния в ее горячей фазе с той, западной стороны, уже высказались все кому не лень. В этот раз "отличился" польский генерал Раймунд Анджейчак, ранее занимавший должность начальника Генерального штаба Польши.

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Высокопоставленный военный, пусть и бывший, дал понять, что для коллективного Запада и для Польши в частности настало время вести диалог с Россией "на другом языке". Об этом пишет профильный ресурс Defence24.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ прокомментировал согласие ряда западных стран на то, чтобы Украина применяла иностранное оружие для ударов по территории России. Путин заявил, что в качестве ответного шага российская сторона рассматривает вариант передачи высокоточного оружия противникам Запада.

И слова российского лидера не остались незамеченными польским генералом. В интервью американскому каналу CBS он заявил, что настало время разговаривать с Россией на более сильном языке.

"Это должен быть более убедительный, более сильный язык, показывающий, что мы не принимаем то, что делает Россия. Невозможно победить, сидя дома и рисуя красные линии. Поэтому мы должны дать понять, что никаких ограничений не будет. Украина может поражать цели, расположенные на территории России, что приводит к победе", – заявил бывший начальник Генерального штаба Польши.

Раймунд Анджейчак отметил, что ещё некоторое время назад было трудно представить поставку Украине танков, реактивных систем HIMARS, комплексов Patriot или истребителей F-16. Но Североатлантический альянс всё же пересёк множество красных линий. Поэтому на предстоящем саммите НАТО необходимо ответить на вопрос, стоит ли блоку рассматривать другой подход по отношению к России.

P.S. Обычно после выхода в отставку иностранные высокопоставленные военные начинают мыслить и говорить адекватно, в соответствии с реалиями жизни. В данном случае всё наоборот. Интересно, как этот бывший военачальник видит ситуацию, когда Польша пытается разговаривать с Россией "с позиции силы"? Если бы за спиной Варшавы не стоял блок НАТО, то таких рассуждений не было бы.