Согласно данным СМИ, пограничному контролю подверглись только представители Великобритании.

Фото: Министерство обороны Великобритании

Праздники одно, а пограничный контроль – другое.

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Британские военные, осуществившие десантирование парашютным способом за бывшей линией обороны немецкого вермахта во время торжественных мероприятий в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, были вынуждены проходить... паспортный контроль. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, сразу же после приземления британцы сразу же были встречены французскими таможённиками на импровизированном пограничном посту. Всего через несколько мгновений после того, как десантники из Великобритании собрали свои парашюты, они выстроились в стройную очередь и сдали свои паспорта на проверку ожидавшим их посреди поля французам.

Около 320 военнослужащих из Великобритании, Бельгии и США приняли участие в исторической реконструкции парашютного десантирования, которое прошло 6 июня 1944 года.

"Это то, чего мы раньше не испытывали. Но, учитывая королевский прием, который мы получили со стороны всех остальных служб, кажется, что это очень небольшая цена за прибытие во Францию", – заявил генерал Марк Берри, командир британских десантников.

Поскольку Великобритания вышла из ЕС, то её граждане больше не могут свободно передвигаться по территории Евросоюза и подвергаются более строгим пограничным и таможенным проверкам.

Reuters сообщает, что британские военные провели парашютное десантирование с бортов трёх военно-транспортных самолётов A400 над Саннервиллем. За воздушными судами Королевских ВВС следовали самолёты ВВС США и Бельгии.

P.S. Французы всё же нашли возможность "укусить" соседей. Это учитывая давнюю неприязнь друг к другу представителей двух государств, находящихся по обе стороны пролива Ла-Манш. С бельгийскими десантниками всё понятно, Бельгия входит в Евросоюз. Но почему-то ни слова про проверку документов у американских военных. Видимо, что для французов это другое.