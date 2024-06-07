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crazycat21
Германия разработала план на случай военного конфликта с Россией
За основу нового плана взят план обороны от 1989 года, доработанный с учётом реалий.

Солдаты бундесвера. Фото: © Philipp Schulze / dpa via Getty Images

Недавно в очередной раз "отличился" министр обороны Германии Борис Писториус, который явно претендует на пост следующего канцлера страны. Глава военного ведомства ФРГ заявил, что его стране осталось совсем немного времени для подготовки к войне с Россией. По версии господина Писториуса, время есть только до 2029 года. 

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Ладно бы заявление немецкого министра. Он старается набрать политические очки. Но в Берлине достаточно серьёзно относятся к возможной "угрозе" со стороны России. И это при том, что Россия не намерена ни на кого нападать. Власти страны разработали план на случай войны с Россией. Соответствующую информацию опубликовало немецкое издание Bild.

Как говорится в материале издания, новый план носит название "Рамочная директива по обороне". Вообще новый документ – это переработанный с учётом нынешних реалий план обороны от 1989 года. В нём чётко прописаны меры, которые необходимо принять в случае прямого военного конфликта. Понятно с кем, поскольку у Германии вокруг одни союзники по НАТО.

В соответствии с новым-старым планом обороны, войска Североатлантического альянса будут переброшены через территорию страны на восточный фланг, где также будут находиться силы бундесвера. Интересно, что в период холодной войны именно ФРГ была передовой линией обороны "самого миролюбивого" блока. В новом плане Германии отводится роль тылового района, она стала центром концентрации сил и средств союзников.  А "оборону" передовых рубежей НАТО должны осуществлять республики Прибалтики, Польша, Румыния и, вероятно, Финляндия. 

В случае военного конфликта подземные автостоянки, подвальные помещения и станции метро будут служить временными укрытиями для населения страны. Власти страны могут отдать распоряжение о срочной эвакуации этого населения из некоторых районов страны. При этом запрещается разделять семьи. Учреждения здравоохранения должны быть готовы "к внезапному" наплыву большого количества пациентов в течение длительного времени.

Если начнётся война, то Германии может грозить кризис поставок продуктов питания, в частности, овощей и фруктов. Поэтому власти страны могут ввести нормы распределения продовольствия. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овёс "в секретных местах". Также создан специальный резерв из риса и бобовых для обеспечения населения (особенно в городах) горячим питанием раз в день.

Власти могут обязать представителей бизнеса выпускать продукцию исключительно оборонного назначения. Взрослое население страны (с 18 лет) может быть в обязательном порядке привлечено к работам в больницах, почтовых отделениях и пекарнях.

В случае прямого конфликта будет возвращена обязательная военная служба для призывников. Граждане Германии могут быть призваны в ряды бундесвера в любое время.

И в качестве "вишенки на торте"... Пока Германия "защищается" – парламент страны (Бундестаг) не может быть распущен. 

P.S. Поскольку правительство Германии формируется парламентским большинством, то нельзя будет и сменить правительство в случае конфликта. С учётом того, что следующие выборы в Бундестаг должны пройти уже в 2025 году можно надеяться, что рядовые немецкие граждане правильно "оценят" творческий подход пока ещё действующих властей Германии во главе с Шольцем.

#новости #политика #германия #геополитика #конфликты #шольц #писториус
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