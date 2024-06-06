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crazycat21
Defense Post: Венгрия получила новые танки Leopard 2A7HU
Один из поставленных Венгрии танков Leopard 2A7HU выполнен в учебном варианте и оборудован кабиной.

Основной боевой танк Leopard 2A7HU. Фото из открытых источников

Страны НАТО продолжают активно перевооружаться. Венгрия не является исключением. 

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Стало известно, что Венгрия получила новые танки Leopard 2A7HU [модификация под венгерские требования, прим.]. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

Новые боевые машины в количестве аж двух экземпляров поступили на вооружение танкового батальона "Эрвин Тарцай". Таким образом, суммарное количество танков на вооружении этого подразделения достигло уже тринадцати единиц.

Новые машины будут размещены на военной базе венгерских сил обороны в городе Тата, который расположен на северо-западе страны. Именно там находятся другие "Леопарды".

По данным Defense Post, один из двух поставленных Leopard 2A7HU является учебным, он предназначен для подготовки личного состава. Офицеры и механики-водители будут проходить на нём курс профессиональной подготовки по вождению новых танков. Продолжительность курса составляет один месяц.

Учебный вариант танка Leopard 2A7HU. Тот самый танк с кабиной. Фото: Силы обороны Венгрии

К 2028 году Венгрия ожидает поставку ещё 35 танков Leopard 2A7HU.

2A7HU — самая совершенная модель танка Leopard. Эта версия оснащена 120-мм танковой пушкой L55A1 Rheinmetall, способной точно поражать цели на расстоянии до 5 километров. Вспомогательное вооружение представлено спаренным пулемётом калибра 7,62 мм, крупнокалиберным пулемётом (12,7 мм), установленным в дистанционно управляемом боевом модуле на крыше башни, и восьмью дымовыми гранатомётами калибра 76 мм. Для защиты используется композитная броня, состоящая из стали высокой твердости, вольфрама и пластикокерамического наполнителя. Броневая защита днища делает танк "практически неуязвимым для мин и самодельных взрывных устройств".

P.S. Зачем Венгрии современные и очень дорогие танки? России от этой страны никаких "сюрпризов" ожидать не стоит, благодаря взвешенной позиции венгерских властей в нынешнем геополитическом кризисе, инициированном коллективным Западом. Вероятно, из-за того, что у Венгрии есть весьма беспокойные соседи. Лучше перестраховаться.

#новости #техника #армия #оружие #танки #военные новости #leopard 2 #венгрия #leopard 2a7hu
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