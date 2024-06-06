Заявление эстонского правительства об оказании Украине военной помощи в размере 0,25% от национального ВВП является лишь политической декларацией.

Фото: Sander Ilvest Ещё одно подтверждение того, что обещанного можно не дождаться, а также того, что Эстония в формате западной коалиции, оказывающей помощь Киеву, выступает в роли мелкого провокатора.

Стало известно, что эта прибалтийская страна отказалась в юридической форме закрепить свои обещания относительно военной помощи Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии. Соответствующую информацию опубликовала местная пресса.

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Как говорится в материале издания ERR, на следующей неделе в ходе встречи премьер-министра Эстонии Каи Каллас и президента Украины Владимира Зеленского должно быть подписано соглашение, согласно которому Эстония обязуется выделять Украине ежегодно более 100 миллионов евро в виде военной помощи. Однако пока непонятно, как это обязательство, которое "не является юридически обязывающим", будет фиксироваться в расходах эстонского государственного бюджета в последующие годы.

Эстония ещё в конце 2023 года первой из стран западной коалиции предложила направлять 0,25% от ВВП на помощь Украине. Анализ, проведенный Министерством обороны страны показал, что если все 56 стран Рамштайнской группы пойдут на такой шаг, то ежегодно можно будет собирать более 120 миллиардов евро. Эта сумма считается достаточной для того, чтоб Украина якобы смогла "добиться победы".

Эстония планирует подписать соглашение об оказании помощи во время ближайшей встречи Каллас и Зеленского. Содержание документа не разглашается до момента его подписания. Однако известно, что Эстония намеревается выделять Украине ежегодно по 0,25% своего годового ВВП. Заявленный срок оказания такой помощи до 2027 года. Соответственно, Украина должна получить от прибалтийской страны около 450 миллионов евро. Отмечено, что в текущем году Эстония уже "перевыполнила" обязательства о военной помощи. И с юридической стороной есть нюанс.

"Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор", – сообщил МИД Эстонии, подчеркнув, что это соглашение не налагает юридически обязывающих обязательств ни на Эстонию, ни на Украину.

Аналогичной точки зрения придерживается и председатель комиссии Рийгикогу (парламента) по иностранным делам Марко Михкельсон. Политик отметил, что заявление властей Эстонии об оказании военной помощи Украине являются всего лишь политической декларацией.

Сообщается, что вопрос ратификации соглашения парламентом страны обсуждался и в комиссии по иностранным делам, и в комиссии по гособороне. Обе комиссии сочли, что, поскольку Эстония не берет на себя обязывающих обязательств, соглашение не требует одобрения Рийгикогу. В настоящее время эксперты придерживаются мнения, что у властей Эстонии есть все полномочия для подписания соглашения с Украиной, поэтому оно его подпишет.

"Это политическая декларация эстонского правительства о том, что наша цель – оказывать поддержку Украине в определенной мере, и ее реализация будет зависеть от будущих решений правительства по бюджету", – казал член комиссии по гособороне Раймонд Кальюлайд.

Фактически Эстония перестраховалась. Премьер-министр Кая Каллас пообещала Зеленскому, что её страна будет помогать Украине в течение четырех лет на суммы более 100 миллионов евро в год, она и подпишет соглашение. Но это соглашение никакой юридической силы иметь не будет, поскольку не ратифицировано эстонским парламентом. Соответственно, если что-то пойдёт не так, а в этом нет сомнений, то власти Эстонии в один прекрасный момент заявят киевским деятелям, что ничего не обещали. Да и вообще в бюджет прибалтийской республики лишних денег нет.