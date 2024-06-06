Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Эстония отказалась юридически закрепить обещанную Украине военную помощь
Заявление эстонского правительства об оказании Украине военной помощи в размере 0,25% от национального ВВП является лишь политической декларацией.

Фото: Sander Ilvest Ещё одно подтверждение того, что обещанного можно не дождаться, а также того, что Эстония в формате западной коалиции, оказывающей помощь Киеву, выступает в роли мелкого провокатора.

Стало известно, что эта прибалтийская страна отказалась в юридической форме закрепить свои обещания относительно военной помощи Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии. Соответствующую информацию опубликовала местная пресса.

реклама

Как говорится в материале издания ERR, на следующей неделе в ходе встречи премьер-министра Эстонии Каи Каллас и президента Украины Владимира Зеленского должно быть подписано соглашение, согласно которому Эстония обязуется выделять Украине ежегодно более 100 миллионов евро в виде военной помощи. Однако пока непонятно, как это обязательство, которое "не является юридически обязывающим", будет фиксироваться в расходах эстонского государственного бюджета в последующие годы.

Эстония ещё в конце 2023 года первой из стран западной коалиции предложила направлять 0,25% от ВВП на помощь Украине. Анализ, проведенный Министерством обороны страны показал, что если все 56 стран Рамштайнской группы пойдут на такой шаг, то ежегодно можно будет собирать более 120 миллиардов евро. Эта сумма считается достаточной для того, чтоб Украина якобы смогла "добиться победы".

Эстония планирует подписать соглашение об оказании помощи во время ближайшей встречи Каллас и Зеленского. Содержание документа не разглашается до момента его подписания. Однако известно, что Эстония намеревается выделять Украине ежегодно по 0,25% своего годового ВВП. Заявленный срок оказания такой помощи до 2027 года. Соответственно, Украина должна получить от прибалтийской страны около 450 миллионов евро. Отмечено, что в текущем году Эстония уже "перевыполнила" обязательства о военной помощи. И с юридической стороной есть нюанс.

"Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор", – сообщил МИД Эстонии, подчеркнув, что это соглашение не налагает юридически обязывающих обязательств ни на Эстонию, ни на Украину.

Аналогичной точки зрения придерживается и председатель комиссии Рийгикогу (парламента) по иностранным делам Марко Михкельсон. Политик отметил, что заявление властей Эстонии об оказании военной помощи Украине являются всего лишь политической декларацией.

Сообщается, что вопрос ратификации соглашения парламентом страны обсуждался и в комиссии по иностранным делам, и в комиссии по гособороне. Обе комиссии сочли, что, поскольку Эстония не берет на себя обязывающих обязательств, соглашение не требует одобрения Рийгикогу. В настоящее время эксперты придерживаются мнения, что у властей Эстонии есть все полномочия для подписания соглашения с Украиной, поэтому оно его подпишет.

"Это политическая декларация эстонского правительства о том, что наша цель – оказывать поддержку Украине в определенной мере, и ее реализация будет зависеть от будущих решений правительства по бюджету", – казал член комиссии по гособороне Раймонд Кальюлайд.

Фактически Эстония перестраховалась. Премьер-министр Кая Каллас пообещала Зеленскому, что её страна будет помогать Украине в течение четырех лет на суммы более 100 миллионов евро в год, она и подпишет соглашение. Но это соглашение никакой юридической силы иметь не будет, поскольку не ратифицировано эстонским парламентом. Соответственно, если что-то пойдёт не так, а в этом нет сомнений, то власти Эстонии в один прекрасный момент заявят киевским деятелям, что ничего не обещали. Да и вообще в бюджет прибалтийской республики лишних денег нет.

#новости #политика #эстония #прибалтика #кая каллас
1
Показать комментарии (1)
Стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США сбросил бомбу во время учений над Корейским полуостровом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
5
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
2
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
2
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
В России завершили работу над полной цифровой копией авиационного двигателя АИ-222-25
2
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
В России создали инновационную технологию глубокой переработки отработавшего ядерного топлива
1
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
3
У Apple App Store появится новый конкурент — магазин приложений Aptoide выходит на iPhone
+
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
4
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
9
В Ивановской области строят завод по выпуску дорожно-строительной техники
+
Обновление безопасности Google Play за май 2024 года замедляет работу устройств Galaxy
1
Huawei готовится представить серию среднебюджетных смартфонов Nova 13
+
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
149
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
21
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
7
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
16
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
122
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9
Forbes: У Украины «достаточно» боевых самолётов, но не хватает планирующих бомб
8
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
18

Сейчас обсуждают

Амитабх Баччан
18:17
Кому 4060 продать через три года? Где такие дураки водяться? 4060 сегодня ничего не тянеть, её место в помойке или офисной печатной машинке.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
18:15
А в реале оказалось что так у тебя,ну а что я запись не проврил изначально что 30 кадров -ну мой косяк.зато ниже выложил где твою просто унижаю
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
grazer08
18:13
Кажись совсем кукуха поехала у Столбика от норвежских мухоморов.
Генсек НАТО не считает, что альянс неизбежно вступит в войну с Россией
Nvidia&Intel Hater
18:12
Обтекай -тебе больше ничего с твоим вантузом не остается
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
grazer08
18:11
Ход боевых действий идет по плану Генштаба ВС РФ. Уже у Харькова, скоро Одесса и Киев. А вот ты, нашёл дыру, в которую залезешь?
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
Nvidia&Intel Hater
18:11
аа уже пошли левые отмазки.понятно все.то есть фризов нет и на 20 кадров более показывает и четкость в разы лучше твоего мыла -и сразу пошло чтот не так.да иди ты нахуй.мне вот занятся нечем как играт...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
HREN
18:11
Видео снято, как будто чувак с парашютом и на лыжах бродит, боится, что признают его шпионом, снимает из под полы. Смелее, чел.
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
Tarment
18:09
Чепуха, 45 минутное видео сними как я
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
18:09
Выше нормальное видео где тебя оприходуют снова с твоим огрызком
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
18:06
Ниже видео смотри .Или снова фризы скажешь ??я спец на месте крутанулся.у тебя просто отсос твоя карта.Покажи как мне в ультра качестве на хай в 1080 -сколько там будет .20-30 кадров ??? отсос и ты и ...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем