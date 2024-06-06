САУ "Мальва" сама наводит себя на цель. По прибытию на позицию остаётся только загрузить снаряд и заряд и открыть огонь.

Cкриншот видео с телеграм-канала Евгения ПоддубногоРоссийская армия давно нуждается в артиллерийских системах на колёсной базе, отличающихся высокой мобильностью. Первое упоминание о колёсной самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С43 "Мальва" калибра 152 миллиметра относится ещё к 2019 году. В июле 2023 года государственная корпорация Ростех сообщила, что эта самоходная гаубица успешно прошла все испытания и уже запущена в серийное производство. В августе 2023 года замглавы Ростеха Владимир Артяков во время заявил о том, что первые "Мальвы" поступят в войска в течение нескольких месяцев.

Похоже, что эти месяцы прошли. До недавнего времени о боевом применении самоходок 2С43 "Мальва" в зоне проведения Специальной военной операции не было никакой информации. Однако это не означает, что эти САУ никак не задействовались. Вероятно, российские военные и представители военно-промышленного комплекса просто проводили боевую "обкатку" новейших систем. Первые кадры боевого применения САУ "Мальва" появились только сейчас.

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В частности, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал подробное видео о действиях расчёта самоходки. "Мальвы" задействованы на самом горячем направлении Специальной военной операции – установки выбивают подразделения украинской армии, засевшие в Волчанске и ведут дуэли с артиллерией ВСУ.

А военкор газеты "Комсомольская правда" Александр Коц опубликовал достаточно подробный репортаж о боевом дебюте "Мальвы".

Как рассказал командир артиллерийской батареи с позывным "Ерёма", самоходка находится в районе ожидания, после получения координат целей "Мальва" выезжает на огневые рубежи. Со слов комбата, у новой САУ состоялся боевой дебют, который оказался очень громким. Поскольку техника новая, то неудивительно, что в ходе её эксплуатации вылезают какие-то небольшие проблемы. Но эти недочёты устраняются представителями ВПК, которые находятся поблизости. Артиллерийская установка показала себя хорошо, выпущенные снаряды ложатся очень кучно благодаря работе корректировщиков.

"Машина совсем недавно поступила на вооружение и, конечно, в первую очередь отличается мобильностью. Мы можем выполнять задачи, выбирая огневую позицию на любом удалении от места своей дислокации ­– хоть в сотнях километров. Спокойно выбираем огневую позицию и работаем. САУ сама себя находит, что облегчает задачу и командиру, и расчету", – рассказал Александру Коцу командир взвода гаубичного самоходного дивизиона Евгений.

Со слов офицера, в зоне ожидания расчёт получает цель, затем установка проводит гирокомпасирование, по спутникам находит сама себя, после чего расчёт вбивает координаты цели, метеоданные и выдвигается на огневую позицию. На месте расчёту орудия необходимо только подготовить снаряд и зарядить орудие. "Мальва" наводит себя на цель сама.

САУ 2С43 "Мальва" оснащена системой автоматического заряжания. Снаряды и заряды только укладываются на лотки, затем работают механизмы. Их работа не демонстрируется. Корректируют огонь самоходной артиллерийской установки беспилотники. Выпустив десяток снарядов по обнаруженному складу боеприпасов ВСУ, установка сворачивается и быстро покидает позицию. Как пишет Евгений Поддубный в своём телеграм-канале, "пока средства контрбатарейной борьбы противника очухались, на огневой уже пусто".

Пока "Мальва" ведёт огонь, специалисты РЭБ из боевого охранения контролируют воздушное пространство вокруг, поскольку небо насыщено беспилотниками.