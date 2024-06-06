Тайбэй готовится к отражению возможных атак китайской армии с моря.

Тайваньские военные. Фото из открытых источниковОбстановка в Юго-Восточной Азии продолжает оставаться напряжённой. Все проблемы вокруг Тайваня. С одной стороны, этот остров де-юре является неотъемлемой частью Китая, что признаёт Организация Объединённых наций. С другой стороны, Китайская Республика (Тайвань) является одним из главных союзников США в регионе. Кстати, Штаты также официально признают суверенитет Китая над Тайванем, однако оказывают последнему всевозможную поддержку, тем самым провоцируя напряжённость.

Ситуация усугубилась после президентских выборов на Тайване. Новый глава республики Лай Циндэ заявил о своей решимости защитить остров от "угроз и запугивания со стороны Китая". Кроме того политик что-то говорил о том, что на нём лежит ответственность за "поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе". Реакция официального Пекина на столь дерзкое заявление была вполне предсказуемой. Там заявили, что "независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе являются вещами несовместимыми. Для пущей убедительности о своих твёрдых намерениях отстаивать территориальную целостность страны Пекин провёл крупные военные учения у берегов Тайваня. В манёврах были задействованы десятки кораблей и боевых самолётов НОАК.

реклама

Теперь Тайвань готовится к тому, что в один прекрасный момент на побережье острова высадится морской десант с континентального Китая. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, в ответ на растущую активность Китая вокруг Тайваня островное государство также увеличило частоту своих военных учений, чтобы подготовиться к возможному вторжению. В ближайшие дни Восьмое полевое командование начнёт противодесантные учения на пляже Сишу, который расположен неподалёку от города Тайнань на юге острова. Шестое полевое командование тайваньской армии, в зону ответственности которого входит северная часть острова, начнёт аналогичные учения 18 июня. А Девятое полевое командование до конца месяца смоделирует атаки на корабли ВМС НОАК, высаживающие морской десант [по сценарию учений, прим.] на пляж неподалёку от города Тайчжун в западной части центрального Тайваня.

Тайваньские власти заявили, что запланированные военные учения с боевой стрельбой помогут повысить готовность войск к отражению возможных атак Китая с моря.

Самолётам и судам, приближающимся к районам учений, рекомендовано следовать другим маршрутами.