Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Вооружённые силы Тайваня на учениях отработают отражение высадки морского десанта НОАК
Тайбэй готовится к отражению возможных атак китайской армии с моря.

Тайваньские военные. Фото из открытых источниковОбстановка в Юго-Восточной Азии продолжает оставаться напряжённой. Все проблемы вокруг Тайваня. С одной стороны, этот остров де-юре является неотъемлемой частью Китая, что признаёт Организация Объединённых наций. С другой стороны, Китайская Республика (Тайвань) является одним из главных союзников США в регионе. Кстати, Штаты также официально признают суверенитет Китая над Тайванем, однако оказывают последнему всевозможную поддержку, тем самым провоцируя напряжённость. 

Ситуация усугубилась после президентских выборов на Тайване. Новый глава республики Лай Циндэ заявил о своей решимости защитить остров от "угроз и запугивания со стороны Китая". Кроме того политик что-то говорил о том, что на нём лежит ответственность за "поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе". Реакция официального Пекина на столь дерзкое заявление была вполне предсказуемой. Там заявили, что "независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе являются вещами несовместимыми. Для пущей убедительности о своих твёрдых намерениях отстаивать территориальную целостность страны Пекин провёл крупные военные учения у берегов Тайваня. В манёврах были задействованы десятки кораблей и боевых самолётов НОАК.

реклама

Теперь Тайвань готовится к тому, что в один прекрасный момент на побережье острова высадится морской десант с континентального Китая. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

Как говорится в материале издания, в ответ на растущую активность Китая вокруг Тайваня островное государство также увеличило частоту своих военных учений, чтобы подготовиться к возможному вторжению. В ближайшие дни Восьмое полевое командование начнёт противодесантные учения на пляже Сишу, который расположен неподалёку от города Тайнань на юге острова. Шестое полевое командование тайваньской армии, в зону ответственности которого входит северная часть острова, начнёт аналогичные учения 18 июня. А Девятое полевое командование до конца месяца смоделирует атаки на корабли ВМС НОАК, высаживающие морской десант [по сценарию учений, прим.] на пляж неподалёку от города Тайчжун в западной части центрального Тайваня.

Тайваньские власти заявили, что запланированные военные учения с боевой стрельбой помогут повысить готовность войск к отражению возможных атак Китая с моря.

Самолётам и судам, приближающимся к районам учений, рекомендовано следовать другим маршрутами. 

#новости #политика #китай #армия #тайвань #конфликты #флот #корабли #боевые самолеты #морской десант
+
Написать комментарий (0)
Казахстан вновь сталкивается с проблемами энергоснабжения из-за плохого планирования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
3
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
27
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
8
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
3
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
1
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
1
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
2
Минобороны РФ показало неизвестную модификацию огнеметной системы
+
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
2
Financial Times: Китай требует от России понизить цену на газ до внутрироссийского уровня
14
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
У Apple App Store появится новый конкурент — магазин приложений Aptoide выходит на iPhone
+
Опубликован обновленный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15
+
Обновление безопасности Google Play за май 2024 года замедляет работу устройств Galaxy
1

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
227
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
115
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
52
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
18
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
7
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
20
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
14
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
27
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
32
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
87

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
02:55
Это даже еще меньше чем их доля рынка в дискретных видеокартах.
AMD может со временем занять до 10% рынка ускорителей вычислений
Анатолий Павлюшин
02:37
Фотошоп
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Анатолий Павлюшин
02:36
Ниже Ti сейчас брать смысла нет. Уже ничего не тянет обычная 4060
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Анатолий Павлюшин
02:35
Никакого старого знакомого нет. Сам придумал. Никто не будет покупать это старье за 30к.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Кызахстанчево
02:22
как обычно пернут в лужу и скажут что это протеиновый коктейл
Турция рассматривает возможность присоединиться к БРИКС
Владислав Гошко
02:22
GTA 4 вышла в 2008
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
Сергей Игнатовский
02:20
Именно поэтому А17 Про может тянуть ААА-игры с ПК и консолей, а Снапдрагон 8 Ген 3 не может?
Подразделения спецназа «Ахмат» перебрасываются на Харьковское направление
Илья Коваленко
02:11
Может, всё-таки батут ?
Туристические полёты к Луне на корабле Starship официально отменяются
lewile
02:10
ТС ты откуда выпал?! Какое пополнение через т банк? Сам то пробовал?
Банк Тинькофф вернул возможность пополнять баланс Steam
Укротитель Укропов
02:04
никакой амуды в системнике нет, вместо неё стоят нормальные процессор с видеокартой и при этом полная тишина. что я делаю не так?
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем