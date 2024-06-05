Новый беспилотник Wingman предназначен для применения в боевых операциях с высоким риском.

Изображение: Airbus

Профильный ресурс Defense Post сообщил, что европейская аэрокосмическая корпорация Airbus представила новый боевой дрон Wingman [пока в виде концепта], предназначенный для сопровождения истребителей в операциях с высоким риском. То есть в данном случае речь идёт о боевом дроне-ведомом. Модель была продемонстрирована на крупнейшем аэрокосмическом салоне Германии ILA Berlin.

реклама "Wingman предназначен для расширения возможностей нынешних пилотируемых боевых самолетов с помощью беспилотных платформ, которые могут нести вооружение и другие исполнительные механизмы", — говорится в заявлении Airbus.

Представленный концепт Wingman обладает низкой заметностью, имеет передовые датчики и системы связи, а также может нести различное вооружение.

Жан-Брис Дюмон, руководитель подразделения авиации Airbus Defence and Space, заявил, что роль дронов в современных конфликтах только возрастает, и потребность в таких аппаратах имеется. Airbus ужё вёл переговоры с властями Германии относительно своего продукта. Интерес к дрону также проявили и другие государства, например, Испания.

В аэрокосмической корпорации надеются, что дрон-ведомый Wingman станет поступать на вооружение в 2030-х годах.

Как заявил генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шоэллхорн, ВВС Германии уже заявили об очевидной потребности в беспилотном самолете, который будет летать вместе с пилотируемыми истребителями и будет поддерживать их при выполнении боевых задач. Отмечено, что дрон необходим ещё до принятия на вооружение истребителя шестого поколения FCAS (запланировано на 2040 год)

Управление дроном Wingman будет осуществляться пилотом боевого истребителя. Беспилотник будет применяться для выполнения миссий с высоким риском, в которых существует угроза пилотируемым аппаратам.

Согласно данным корпорации Airbus, задачи дрона могут варьироваться: от разведки и постановки помех до поражения воздушных и наземных целей с помощью высокоточных боеприпасов или ракет.