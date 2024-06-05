Сеул очень обеспокоен ракетной программой Пхеньяна, поэтому принимает меры по защите. При этом Южная Корея, видимо, не сильно надеется на американскую систему противоракетной обороны THAAD.

Испытания северокорейских РСЗО KN-25, прошедшие 31 мая 2024 года. Фото: ЦТАК

Долгие годы Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) находится в международной изоляции. Однако даже это не помешало стране развить собственные оборонные технологии. Особенно в КНДР преуспели в развитии ракетного оружия как стратегического, так и тактического назначения.

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Наглядным примером успехов КНДР в этом направлении могут послужить недавние испытательные стрельбы крупнокалиберных РСЗО KN-25, оснащёнными трёхтонными дальнобойными ракетами калибра 600 миллиметров! Групповой старт таких ракет заставил изрядно поволноваться как официальный Сеул, так и Токио с Вашингтоном. Причиной такого волнения не только очень эффектное видео с испытаний. Южнокорейские и западные эксперты вполне обоснованно считают, что групповой пуск тяжёлых ракет может являться ни чем иным, как демонстрацией тактического ядерного оружия.

Разумеется, такой военный потенциал северных соседей сильно не нравится властям Южной Кореи. Поэтому в Сеуле решили перестраховаться. Как сообщает профильный ресурс Defense News, южнокорейские специалисты ведут разработку нового оружия, предназначенного для противодействия ракетному арсеналу КНДР.

Как говорится в материале издания, Министерство обороны Южной Кореи завершило разработку системы ПВО/ПРО большой дальности L-SAM и переходят к работе над более совершенной L-SAM-II. Разработка первой версии системы противоракетной обороны стартовала в 2014 году. Теперь официальные лица считают её полностью пригодной для ведения боевых действий.

ЗРК большой дальности L-SAM на сеульской выставке ADEX в 2023 году. Фото: Gordon Arthur

В сообщении Управления программ оборонных закупок (DAPA) говорится о том, что проект исследований и разработок L-SAM в настоящее время завершается, и это открывает путь к началу производства ещё до принятия системы в эксплуатацию в конце 2020-х годов.

Система противоракетной обороны L-SAM предназначена для перехвата воздушных целей на высотах до 50-60 километров. Пусковая установка смонтирована на полуприцепе и буксируется армейским тягачом. В боекомплект комплекса входят два типа ракет – один для перехвата аэродинамических целей, второй – для перехвата баллистических ракет.

Новый комплекс ПВО/ПРО будет играть самую важную роль в системе противоракетной обороны Южной Кореи, которая в настоящее время состоит из систем M-SAM малой дальности и MIM-104 Patriot американского производства. Всё это дело дополнено противоракетными системами THAAD армии США, развёрнутыми на территории Южной Кореи с 2017 года.

Что касается южнокорейской системы ПРО нового поколения L-SAM-II, способной перехватывать цели на ещё больших высотах и большей дальности, то работа над ней ведётся. На заседании Комитета по содействию программе оборонных закупок 29 мая был одобрен базовый план разработки L-SAM-II. Из-за риска, вызванного ракетными программами КНДР, принято решение сократить время разработки нового на два года, до 2032 года. После одобрения технико-экономического обоснования в 2023 году на разработку L-SAM-II будет выделен 1 триллион вон, что эквивалентно примерно 730 миллионам долларов США.

Заявленная дальность перехвата для системы L-SAM-II примерно в три раза больше, чем у предшествующей версии – около 150 километров. В боекомплекте будет два типа ракет – высотная ракета-перехватчик и планирующий перехватчик, адаптированный для перехвата гиперзвуковых планирующих аппаратов.

P.S. Стремление Южной Кореи разработать собственные системы ПРО может являться косвенным свидетельством того, что в Сеуле не сильно доверяют американцам с их установками THAAD. Да и на комплексы Patriot, видимо, особой надежды тоже нет.