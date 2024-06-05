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crazycat21
Крупные военно-морские учения НАТО стартовали в Балтийском море
Одна из заявленных целей манёвров – отработка обеспечения "свободы судоходства".

Фото: Вооружённые силы Литвы

В странах Запада в настоящее время разгоняется антироссийская риторика, а также весьма активно ведутся разговоры о том, что Россия в ближайшем будущем якобы собирается "напасть" на НАТО. Поэтому там не придумали ничего лучше, как взять и "поиграть мускулами" в непосредственной близости от российских границ. Зачем? Во-первых, для того чтобы продемонстрировать свою приверженность трансатлантической солидарности и намерения до конца "отстаивать каждый сантиметр НАТО" [это если верить министру обороны ФРГ Писториусу]. Во-вторых, военные "самого миролюбивого" блока в мире продолжают осваивать возможный театр противостояния. 

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Стало известно, что в Балтийском море стартовали крупные военно-морские учения Североатлантического альянса. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Вооружённых сил Литвы. 

Согласно сообщению, учения под название Baltic Operations 2024 (Baltops), стартовали в порту Клайпеды, где собрано более 30 кораблей союзников. Военно-морские манёвры  организованы Командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США. Управление учениями будет осуществляться Силами удара и поддержки НАТО (STRIKFORNATO). Заявленная основная цель всех этих мероприятий – отработка союзными силами реагирования на кризисные ситуации, а также "обеспечение свободы судоходства и поддержание безопасности" в Балтийском море.

В ходе учений будут отработаны высадка морского десанта, огневая поддержка, противолодочная борьба, противовоздушная оборона, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие операции.

Активная фаза манёвров НАТО будет проходить с 7 по 20 июня. Как сообщается, это будут крупнейшие военно-морские учения сил альянса из когда-либо проводившихся в Балтийском море. В них будут задействованы более 50 кораблей и более 80 самолетов, а также 9 тысяч человек личного состава из 20 стран блока.

P.S. Некоторые политические деятели из западных стран неоднократно "пугали" Россию тем, что могут закрыть море для её судов. Российская сторона ответила, что если море будет закрыто для России, то оно будет закрытым для всех.

#новости #россия #политика #нато #флот #корабли #балтийское море #baltops
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