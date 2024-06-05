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crazycat21
Reuters: Сайт оборонной фирмы из Испании подвергся хакерской атаке
Фирма занимается ремонтом снятых с хранения танков, предназначенных для передачи Украине.

Изображение из открытых источников

На Западе вновь обвиняют Россию. Хотя это закономерно на фоне эскалации противостояния с блоком НАТО, который всё активнее втягиваются в конфликт на Украине. Агентство Reuters сообщило, что российские хакеры провели кибератаку на сайт одной испанской фирмы. Эта компания занимается оказанием помощи Украине, а именно готовит к передаче танки, обещанные Киеву испанскими властями.

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Как говорится в материале издания, сайт фирмы Santa Barbara Systems, дочерней компании американской корпорации General Dynamics, подвергся кибератаке, его работа была заблокирована. Сама компания занимается ремонтом танков Leopard перед их отправкой на Украину. О факте предпринятой атаки сообщила "пророссийская" хакерская группа.

Представитель General Dynamics в Германии заявил, что оборонный подрядчик все еще анализирует причину отключения веб-сайта, добавив, что все его операции в Европе работают нормально.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа NoName, которую уже неоднократно обвиняли в подобных действиях.

"Мы направили наши DDoS-ракеты против сайтов в русофобской Испании", — написала во вторник в Telegram группа, которая часто направляет подобные действия против стран, поддерживающих Украину.

Как пишет Reuters, в мае 2024 года Североатлантический альянс выпустил заявление, в котором говорится о том, что Россия стоит за участившимися случаями гибридных атак на компании и объекты инфраструктуры стран-членов НАТО. Россия опровергла это заявление и назвала его дезинформацией.

Что касается самой испанской фирмы, подвергшейся кибератаке, то, согласно данным Минобороны Испании, Santa Barbara Systems занимается сборкой и производством танков Leopard и артиллерийских систем для испанской армии, а также производит танков, снятых с консервации и предназначенных для передачи Украине. В конце мая 2024 года испанские власти пообещали передать Киеву 19 танков Leopard 2A4 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму €1 миллиард.

#новости #россия #оружие #танки #интернет #хакеры #испания #leopard 2a4 #ddos-атака #it-технологии
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