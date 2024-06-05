Литовские власти хотят увеличить численность личного состава своих ВС почти на треть, до 29 380 человек. А ещё у этой страны появятся свои танки.

Фото из открытых источниковСтало известно, что Литва намерена увеличить численность своей армии. Соответствующий документ принял к рассмотрению и запустил в работу литовский парламент. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Согласно планам, предлагается увеличить численность личного состава армии Литвы с нынешних 20 840 человек до 29 380 человек. То есть почти на треть. Соответственно, будет увеличено и количество военнослужащих, проходящих службу по призыву. Число призывников вырастет до 7 040 человек вместо 4240 человек в настоящее время. Новая структура армии должна начать действовать с 2025 года. За увеличение численности армии проголосовал 91 литовский парламентарий, всего один выступил против, ещё 11 депутатов воздержались.

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Интересно, чем мотивирована необходимость укрупнения Вооружённых сил Литвы. А объясняется она тем, что в литовское командование намерено сформировать полноценную дивизию в составе армии. В настоящее время самой крупной войсковой единицей у литовцев является бригада. Всего таких бригад в составе сухопутных войск Литвы три: пехотная бригада "Железный волк", пехотная бригада "Жемайтия" и пехотная бригада "Аукштайтия". Помимо перечисленных соединений есть ещё и отдельные части поддержки.

Значительное увеличение численного состава продиктовано созданием в вооруженных силах мотопехотной дивизии. Ее основу составит танковый батальон с машинами германского производства Leopard 2, в который будет преобразован батальон гусар имени короля Миндаугаса. В составе дивизии будет сформирован артиллерийский полк. Батальон противовоздушной обороны и инженерный батальон будут переформированы в полки.

13-й гусарский батальон имени короля Миндаугаса, который будет переформирован в танковый, входит в состав пехотной бригады "Железный волк". Данная бригада является самым боеспособным подразделением литовской армии.

Согласно открытым данным, власти Литвы планируют купить танки Leopard 2A8 в количестве не менее 40 машин для оснащения танкового батальона. Но с учётом того, что денег у литовского правительства на единовременную дорогостоящую покупку нет, то поставка танков будет осуществляться в течение длительного времени и может занять чуть ли не 4 – 6 лет.