Американские военные извлекли горькие уроки из конфликта на Украине.

Один из уничтоженных Вооружёнными силами РФ танков Abrams. Фото: пресс-служба Министерства обороны России

Американцы на протяжении очень многих лет нахваливали свой основной боевой танк M1 Abrams, говорили, что он самый лучший в мире. Однако суровые реалии внесли свои коррективы и наглядно продемонстрировали всему миру, что американский бронированный монстр ничем не лучше других основных боевых танков, а по некоторым параметрам, таким как подвижность и манёвренность, намного уступает российским танкам. И это при том, что каждый Abrams стоит 10 миллионов долларов. Похожая ситуация и с БМП M2 Bradley.

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Сейчас армия США ломает голову над тем, как защитить свою бронетехнику от FPV-дронов, получивших распространение на современно поле боя. Об этом сообщает профильный ресурс Breaking Defense.

Как говорится в материале издания, применение на Украине барражирующих боеприпасов и дешёвых дронов-камикадзе, снабжённых боеприпасами, заставило военных многих стран "осознать" извлечённые уроки. Для американской армии это был ускоренный курс понимания того, что её собственная тактика и совершенные технологии не соответствуют реалиям современных боевых действий. Теперь руководство армии спешит учесть полученные уроки не только для боевых действий дня сегодняшнего, но и будущих боёв, в которых будут принимать участие два типа новых гусеничных боевых машин, предназначенных для замены танка M1 Abrams и боевой машины пехоты M2 Bradley.

Breaking Defense сообщает, что если американское командование не найдёт достойное решение, то оно в конечном итоге может вложить миллиарды долларов в системы вооружения, которые по прибытию на поле боя сразу же окажутся нежизнеспособными. Как заявил бригадный генерал Джеффри Норман, директор межфункциональной группы боевых машин следующего поколения, в настоящее время сухопутные войска США сосредоточены на том, что они считают ключевой новой угрозой для наземной техники. Ранее генерал говорил, что FPV-дроны стали "настоящей проблемой" для всей бронетехники наряду с угрозами со стороны авиации и противотанковых управляемых ракет.

По словам генерал Нормана, мониторингом ситуации занимается специальная группа технических специалистов в странах Восточной Европы. Также поддерживается постоянная связь с украинскими военными для того, чтобы иметь представление, как применяется целый ряд боевых машин на поле боя, а также об угрозах технике, которые возникают с земли, воздуха и от электронных средств противодействия.

"Эти идеи будут способствовать нашему пониманию", — сказал Норман, подразумевая перспективную технику для замены танка Abrams и БМП Bradley.

Breaking Defense приводит и исторические аналогии, применимые к дню сегодняшнему. Ещё два десятилетия назад американские военные оказались неготовыми к встрече с самодельными взрывными устройствами (СВУ), которыми были усыпаны все дороги в Ираке и Афганистане. Поэтому американские военные в экстренном порядке стали искать возможности для усиления защиты своей техники снизу. В настоящее время угроза проявляется сверху. Издание пишет, что FPV-дроны в США называют "летающими СВУ".

По данным Breaking Defense, генерал Норман хоть и отказался обсуждать конкретные детали боевых операций украинских военных, вынужден был признать, что американские танки M1 Abrams получили "некоторые неудачные уроки".

"Abrams исключительно хорошо защищен от прямого огня, танков и других боевых машин. Но танк не был спроектирован для защиты от атак сверху, которые наблюдаются сейчас, будь то противотанковые управляемые ракеты, пикирующие ракеты, барражирующие боеприпасы или дроны", – сказал Норман.

Со слов генерала, танки Abrams, как и любые другие машины этого класса, хороши в наступлении либо тогда, когда у них есть возможность маневрировать. Но когда они остаются неподвижными, то сразу становятся беззащитными перед любыми типами угроз.

Высокопоставленный американский военный не вдавался в подробности работ по усилению защиты бронетехники, в том числе и касающихся перспективных образцов. Но он заявил о неких общих целях. Они касаются поиска наиболее эффективной защиты техники сверху, системы активной защиты, а также установки ослепляющих лазерных устройств и новых электронных "опций" для скрытия сигнатур боевой техники.

Кроме того, служба возглавляемая генералом Норманом, делает ставку на модульную архитектуру открытых систем, которая позволит в сжатые сроки адаптировать боевые машины к новым угрозам.